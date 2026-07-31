Visita relámpago de Sánchez a Ceuta: 105 minutos para volver a Moncloa, hacer las maletas y salir mañana hacia La Mareta

Pedro Sánchez tan sólo ha estado 105 minutos en Ceuta y ya ha vuelto a Madrid para hacer las maletas en La Moncloa y marcharse de vacaciones mañana sábado 1 de agosto al Palacio de La Mareta de Lanzarote. Todo ello mientras Ceuta está siendo invadida y viviendo la peor crisis migratoria de su historia.

Pedro Sánchez no va a cancelar sus vacaciones aunque el país que gobierna esté siendo invadido por más de 50.000 personas que han burlado la frontera más desigual del mundo. El presidente se pensó ayer si viajar o no a la ciudad autónoma y finalmente decidió hacerlo saliendo un poco antes de las 10:00 de la mañana de Madrid.

Sánchez ha aterrizado en Ceuta a las 11:37 y ha sido recibido por Miguel Ángel Pérez-Triano, delegado del Gobierno en Ceuta. Se ha ido a la frontera del Tarajal donde ha saludado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y se ha trasladado al Palacio de la Asamblea de Ceuta para tener una breve reunión con las autoridades de la ciudad autónoma y hacer posteriormente una declaración institucional.

A las 13:22 horas, nada más acabar la declaración institucional y hacerse la foto, Sánchez ha vuelto a coger el helicóptero de Ceuta a Málaga para después viajar a Madrid en Falcon hasta la base de Torrejón. Allí ha cogido otro Super Puma hasta la Moncloa, donde ha llegado a su helipuerto a las 15:25 horas. Tan sólo ha estado poco más de una hora en Ceuta. Sánchez quería comer en el Palacio Presidencial.

Sánchez tiene la tarde libre

Pedro Sánchez tiene la agenda despejada esta tarde. El presidente podrá dedicarse a sus actividades privadas como hacer bicileta o preparar la maleta ya que mañana a primera hora se va a Lanzarote. Sánchez tiene previsto llegar a comer al Palacio de La Mareta mañana.

El presidente, en ningún caso, ha decidido retrasar sus vacaciones ante la crisis migratoria más grave del siglo XXI. El presidente quiere disfrutar del periodo estival y de los 24 días que va a estar de vacaciones mientras Marruecos invade a España.

Abandona a los ceutíes a su suerte

Sánchez ha dejado a los 83.000 ciudadanos ceutíes abandonados a su suerte sin poder abrir sus negocios, hacer la compra o disfrutar de su feria que empezaba hoy mismo. La inseguridad se está poco a poco asentando en las calles ante la falta de recursos para atender a toda la nueva población.

Ya hay personas que están haciendo sus necesidades en la calle, pidiendo teléfonos móviles y durmiendo en los parques. Algunos ceutíes han tenido que ir en persona hotel por hotel buscando un lugar donde dormir. La invasión ha desbordado a la ciudad que espera que pronto sean devueltas todas estas personas que han entrado de forma ilegal en España poniendo en peligro su vida y la del resto. Muchos dicen tener miedo.

Se movilizan agentes para protegerle

Pedro Sánchez había dejado la frontera sin efectivos suficientes cuando ocurrió la avalancha. Tan sólo había allí 42 antidisturbios de la Policía Nacional que son los agentes especializados en el control de masas. Estos agentes junto a los efectivos de la Guardia Civil no pudieron contener la avalancha de miles de personas.

Ahora, el Gobierno ya ha movilizado a más efectivos de seguridad para que den apoyo a los agentes desplazados de forma permanente en la frontera. Se han movilizado pelotones de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) que estarán en el puerto a la espera de que les den órdenes sobre cómo atajar la situación.

Efectivos de los GRS de Sevilla y Tenerife también se trasladarán para dar apoyo a la escolta del presidente del Gobierno durante sus vacaciones en Lanzarote. La protección de altas personalidades está entre sus funciones.

Pedro Sánchez permanecerá durante este mes de agosto en La Mareta y desde allí podrá viajar si así lo decide él mismo. Tal y como informó OKDIARIO, va a dedicarse a bucear y quiere ver el eclipse en la península, si bien los planes del presidente pueden cambiar.