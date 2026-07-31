El ministro Puente se pliega a los separatistas y cambia el nombre del aeropuerto de Palma de Mallorca

El ministro socialista de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se pliega a los separatistas y cambia el nombre del aeropuerto de Palma tal y como venían reclamando entidades como Fem-ho en Català o la Obra Cultural Balear (OCB).

Puente ha iniciado para ello la tramitación de una orden ministerial para que el aeródromo palmesano pase a denominarse Aeropuerto de Palma-Mallorca y no Aeropuerto de Palma de Mallorca, como seguirá siendo vigente hasta que se haga efectivo el acuerdo.

La decisión se produce después de que esta mismo mes la Obra Cultural Balear (OCB) volviera a exigir al ministro de Transportes modificar la denominación oficial del aeropuerto de Palma de Mallorca para adecuarla a la toponimia oficial.

De las dos opciones que planteaba, ‘Aeropuerto de Palma (Mallorca)’ o ‘Aeropuerto de Palma – Mallorca’, Puente se ha decantado por la segunda.

Llama la atención que hace menos de un año el Ministerio rechazara esta propuesta de la OCB en base a que mantener la referencia a Mallorca constituía una marca turística consolidada.

Los separatistas de la OCB defendían este cambio de toponimia; la denominación oficial del municipio es únicamente ‘Palma’, tal y como recogen el Estatut d’Autonomia, la Ley de Capitalidad de Palma y el Registro de Entidades Locales del Ministerio de Política Territorial, donde desde 2017 únicamente figura esta denominación.

Asimismo, la entidad sostenía que, aunque el Ministerio defienda mantener la referencia a Mallorca, ello no implica que esta deba formar parte del topónimo oficial de la ciudad y considera que puede incorporarse mediante fórmulas como las ahora propuestas.

La entidad Fem-ho en Català ha celebrado también el cambio de criterio del ministerio y ha hecho extensiva la felicitación al resto de asociaciones y colectivos, como por ejemplo la Obra Cultural Balear y la Asamblea Soberanista de Mallorca, que venían exigiendo lo que califican de “normalización” de la toponimia del aeropuerto de Palma de Mallorca.

Estas entidades defendían que la competencia en materia de toponimia corresponde a la Comunidad Autónoma y que la Ley de Normalización Lingüística establece que las denominaciones oficiales son las únicas legales y que las infraestructuras públicas deben ajustarse a ellas si bien esta solicitud no se había remitido desde ninguna administración.