El PSOE y separatistas de Més exigen expedientar a los policías que cargaron contra manifestantes violentos en Palma en la manifestación antiturística del pasado domingo 26 de julio.

La candidata socialista en las próximas elecciones autonómicas, Rosario Sánchez, ha respaldado la decisión del delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, de pedir al Ministerio del Interior la apertura de expedientes disciplinarios a los agentes de la Policía Nacional que participaron en las cargas tras la manifestación del domingo en Palma con el lema Mallorca al límite.

Sánchez ha asegurado que el delegado está haciendo «exactamente lo que anunció desde el primer momento», al recabar un informe sobre la actuación policial y elevarlo a Interior para que se actúe «de una manera rigurosa, valiente y transparente».

En la misma línea, los separatistas mallorquines de Més han exigido también la suspensión cautelar del servicio activo de estos policías nacionales y que se revisen los protocolos de actuación para poder identificar a los agentes en futuras ocasiones.

Según ha informado en declaraciones a los medios el candidato a la alcaldía de Palma de la formación, David Pujol, Més ha solicitado la identidad del agente que hirió a un fotoperiodista y la de la persona que ordenó las cargas policiales. Además, ha criticado que los agentes no iban «debidamente identificados» en la manifestación.

Por su parte, el diputado de esta formación en el Congreso Vicenç Vidal ha vuelto a pedir la dimisión del delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, quien «ha reconocido que hubo fuerza desmesurada por parte de la Policía Nacional» y que, al hacerlo, ha asumido su «incapacidad».

Vidal ha lamentado que cinco días después de las protestas «aún» no haya «pasado nada» y ha considerado que Rodríguez «va tarde» porque, según ha añadido, la dimisión ya tendría que haberse producido.

El diputado ha recordado que, en caso de no haber dimitido, Rodríguez deberá comparecer en la Comisión de Insularidad cuando se recupere la actividad parlamentaria y que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también deberá hacerlo en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones.

Por su parte, la secretaria de organización del partido, Maria Ramon, ha asegurado que la formación —adscrita a Sumar— ha perdido la confianza en el PSOE dado que «aún no se han asumido responsabilidades» y ha añadido que presentará mociones en todos los ayuntamientos mallorquines para condenar la «violencia policial» de la manifestación del pasado domingo en Palma.