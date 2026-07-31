La piscina de Son Moix reabre a los usuarios tras renovar la iluminación

El Instituto Municipal del Deporte (IME) ha finalizado los trabajos de renovación y modernización del sistema de iluminación de la piscina del Palacio Municipal de Deportes de Son Moix, que reabre sus puertas al público este viernes.

La instalación ha permanecido cerrada de lunes a viernes a partir de las 13.30 horas para facilitar la ejecución de las actuaciones, que comenzaron el pasado 14 de julio.

El Ayuntamiento de Palma detalla a través de un comunicado que se ha sustituido la antigua instalación de iluminación por un nuevo sistema basado en tecnología LED de última generación, más eficiente, fiable y sostenible. En concreto, se han instalado 34 nuevos proyectores LED de 500 vatios (W) destinados a iluminar directamente la piscina y nueve proyectores LED de 50 W para la zona de las gradas.

La renovación permitirá reducir el consumo energético en más de un 50% respecto a la instalación anterior, al tiempo que mejora la calidad de la iluminación y aumenta la fiabilidad y la vida útil del sistema.

El objetivo de esta actuación ha sido dotar a la piscina de una iluminación más eficiente y de mayor calidad, con una instalación más moderna y adaptada a las necesidades actuales del equipamiento deportivo, han destacado desde el consistorio palmesano.

Paralelamente, continúan los trabajos de renovación de la iluminación de la pista del Palacio Municipal de Deportes de Son Moix, iniciados también el pasado 14 de julio y que se prevé que finalicen a finales de agosto.

La actuación global, adjudicada a Tecesa Acústica Visual S.L., contempla una inversión de un millón de euros. El proyecto incluye el suministro y la instalación de una nueva subestructura motorizada para la iluminación, una nueva instalación eléctrica y nuevas luminarias LED tanto en la pista como en la piscina.

En el caso del pabellón, la nueva iluminación permitirá adaptar el recinto a los requisitos técnicos exigidos para la celebración de competiciones deportivas y retransmisiones televisivas.

Además, incorporará un sistema de control punto a punto mediante protocolo DMX, que permitirá configurar diferentes escenas de iluminación para encuentros deportivos, presentaciones, actos institucionales y espectáculos.

La actuación forma parte del proceso de modernización de los equipamientos de Son Moix impulsado por el Ayuntamiento durante esta legislatura, con el objetivo de adaptar la instalación a las necesidades actuales de la práctica deportiva y de la celebración de competiciones y grandes eventos.

Una vez finalizados los trabajos de renovación de la iluminación, se llevará a cabo una segunda fase con la instalación de un nuevo sistema de sonido fijo, adjudicado a Nunsys S.A., con una inversión de 67.850 euros. Esta actuación permitirá mejorar la calidad acústica y garantizar una distribución uniforme del sonido en todas las zonas del recinto.

A estas mejoras se suma la renovación integral de la pista desmontable de parqué, cuyas obras finalizaron en octubre de 2025 y supusieron una inversión de 90.300 euros.