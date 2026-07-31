La AEMET y Jorge Rey lo tienen claro: estas comunidades sufrirán las temperaturas más altas de toda la ola de calor

Las comunidades que sufrirán las temperaturas más altas de toda la ola de calor se preparan para lo peor, Jorge Rey y la AEMET no dudan en darnos estos datos. La peor de nuestras pesadillas se está cumpliendo, tenemos por delante una serie de jornadas en las que las temperaturas serán las protagonistas. No podemos hacer nada más que ver llegar una cuarta ola de calor que está causando estragos en gran parte del territorio.

Las cifras no paran de subir y pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno, en unos días en los que quizás tendremos que desplazarnos por el territorio. Con este inicio de mes de agosto y final de un julio que ha batido todos los récords habidos y por haber. El tiempo se convierte en uno de los protagonistas de unas vacaciones en las que acabaremos buscando un poco de consuelo que nos ayude a sobrellevar estos días en los que el descanso se verá afectado por un tiempo que marcará los días y las noches. En especial en estas comunidades en las que se van a batir récords.

Lo tienen claro la AEMET y Jorge Rey

Jorge Rey desde sus redes sociales llevan tiempo advirtiendo de lo que puede pasar en breve. Es uno de los expertos que lo ha tenido claro desde el principio, siendo un claro conocedor de lo que podría pasar en un verano en el que las temperaturas se han mostrado del todo inesperadas.

Con unas cifras que han sobrepasado todos los límites habidos y por haber, con un verano en el que las olas de calor han sido las que han marcado estos días. Tenemos por delante unas temperaturas que no son nada habituales, aunque estamos acostumbrados a que el calor se instale cuando empieza el verano, es importante, tener en cuenta que puede acabar siendo el que nos dará un cambio de tendencia esencial.

Es hora de conocer lo que nos estará esperando en unos días en los que quizás tendremos que ver llegar un importante cambio de ciclo. Este nuevo mes traerá consigo una mirada a unos registros que pondrán en alerta a varias comunidades. La AEMET coincide con Jorge Rey y nos deja unos datos que ponen los pelos de punta, con una alerta por calor extremo que difícilmente vamos a olvidar.

Estas comunidades sufrirán las temperaturas más altas de toda la ola de calor

Las temperaturas más altas de toda la ola de calor las verán en estas comunidades que activan las alertas y lo hacen de tal forma que deberemos prepararnos para un pico en esta cuarta ola de calor. El punto más alto de esta nueva ola lo vamos a tener en unos puntos del país que quizás no esperaríamos.

Tal y como explica esta nueva previsión del tiempo de la AEMET: «Continúa la ola de calor y el predominio de la estabilidad en la Península y Baleares, con cielos poco nubosos o despejados. No obstante, se esperan cielos con nubes bajas, asociadas a brumas, en el Estrecho, el litoral del mar de Alborán, Ceuta y Melilla, y cielos nubosos o muy nubosos en Galicia y el Cantábrico. Por la tarde, son probables los chubascos y las tormentas en el sur del sistema Ibérico, los Pirineos y zonas aledañas; además, se esperan localmente fuertes; también son probables las precipitaciones en el Cantábrico y el norte de Galicia. En Canarias, se esperan nubes bajas en la vertiente norte y cielos despejados en la sur. Se espera calima en el sur de la Península y en el extremo oriental de Canarias. Temperaturas máximas en descenso en el tercio norte, de forma notable en el Cantábrico oriental y el alto Ebro, y en aumento en las Rías Baixas, Baleares y los litorales del sur, sin cambios en el resto. Se podrán superar los 35 grados en amplias zonas del interior peninsular, el interior de Mallorca y Canarias, y los 40 grados en el valle del Guadalquivir, el sur de Castilla-La Mancha y puntualmente en el medio Ebro. Las mínimas subirán en el tercio sur peninsular y bajarán en el valle del Ebro y la meseta. Se esperan noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en Canarias, amplias zonas de la mitad sur, del valle del Ebro y de los litorales mediterráneos».

Siguiendo con la misma previsión: «Chubascos y tormentas localmente fuertes en el sistema Ibérico sur, los Pirineos y zonas aledañas. Temperaturas elevadas, por encima de los 35 grados en amplias zonas del interior peninsular, el interior de Mallorca y Canarias, y de los 40 grados en el valle del Guadalquivir, el sur de Castilla-La Mancha y el medio Ebro. Descenso notable de las máximas en el Cantábrico oriental y alto Ebro. Predominará el viento flojo y del sudoeste en la Península, más intenso por la tarde. En el extremo norte, el viento será flojo del noroeste, moderado en el litoral gallego y rolando a nordeste. En la vertiente mediterránea y en Baleares, será de componente este, flojo en general. En el Estrecho, soplará levante moderado con intervalos fuertes. En Canarias, alisio moderado con posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas».