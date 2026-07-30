El día 30 de julio de 2026 se presenta con cielo despejado por la mañana y nubosidad en el tercio norte por la tarde. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso en el sistema Ibérico, alcanzando valores cercanos a los 40-42 grados en los valles del Ebro y Jalón. El viento será flojo por la mañana, intensificándose a moderado por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y calor intenso

El cielo de Zaragoza se desperezará en una tranquila mañana, sin indicios de lluvia que perturben la jornada. La brisa, suave y constante, soplará del sureste a unos 10 km/h, proporcionando frescura. A medida que transcurra el día, las temperaturas escalonarán, alcanzando un máximo de 42 grados y provocando que el ambiente se sienta cálido, aunque con una sensación térmica similar, sobre todo en las horas centrales cuando el sol actúe como un protagonista ineludible.

Ya por la tarde, el calor se mantendrá y la humedad podría hacer que el aire se sienta algo pesado. Sin embargo, la tarde caerá con un cielo que se sentirá despejado, dando paso a una noche placentera con mínimas en torno a 23 grados. Con más de 14 horas de luz, la belleza del crepúsculo se asomará a las 21:23, ofreciendo un espectáculo natural que invita a disfrutar del aire libre hasta bien entrada la noche.

Calatayud: ambiente caluroso y viento fuerte

La brisa fresca que recorre Calatayud en esta mañana sugiere que el tiempo no se presentará complaciente hoy. Con un cielo cubierto que deja entrever sólo algunas tímidas luces de sol, la atmósfera se siente cargada, anticipando los cambios que llegarán a lo largo del día. La temperatura comienza en unos suaves 21°C, pero el aumento previsto hará que el termómetro suba hasta los 41°C durante las horas más cálidas.

A medida que avanza la jornada, la calma matutina dará paso a un aumento de la inestabilidad, con un viento fuerte que podría superar los 55 km/h. La posibilidad de lluvias en la tarde-noche se siente latente, a pesar de que la mañana se ha mantenido seca. Con una sensación térmica que podría alcanzar temperaturas extremas y una humedad que se mantendrá elevada, mejor será salir preparado con paraguas y ropa ligera, ya que el ambiente podría volverse algo agobiante.

Tarazona: cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo del día, con algunos intervalos de nubes suaves. Aunque hay pequeñas probabilidades de lluvia en la tarde-noche y el viento soplará de forma leve, las temperaturas se mantendrán agradables, alcanzando un máximo de 39 grados y un mínimo de 20.

Es un buen momento para disfrutar de un paseo por las calles, aprovechando el ambiente tranquilo que invita a realizar actividades al aire libre. Un día perfecto para conectar con el entorno y disfrutar de la magia del día a día.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET