Llegamos al jueves y éste suele ser el día en el que muchos conductores empiezan a organizar los desplazamientos del fin de semana y no sólo, en nada comienza el mes de agosto y con ello las vacaciones de muchas personas. De este modo, ya sea para una escapada corta, una salida a la sierra o incluso para adelantar parte del viaje de vacaciones, el coche vuelve a cobrar protagonismo y con él, el gasto en combustible. En este contexto, no es raro que muchos aprovechen para repostar con antelación de modo que será importante saber cuál es el precio de la gasolina hoy 30 de julio y dónde están las gasolineras más baratas de Madrid.

Saber cuál es el precio de la gasolina hoy 30 de julio y dónde repostar más barato en la Comunidad de Madrid puede ayudarte a planificar mejor el trayecto y evitar pagar de más. Además, en estos últimos días de julio sigue vigente la rebaja de 15 céntimos por litro, un factor que muchos conductores tienen en cuenta antes de la llegada de agosto y el cambio en el descuento de modo que nada como entrar en el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica y hacer una rápida consulta.

Precio de la gasolina hoy 30 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

No todas las estaciones de servicio ofrecen el mismo precio, incluso dentro de una misma zona. Por eso, revisar previamente cuánto cuesta el combustible puede marcar la diferencia, sobre todo si se va a llenar el depósito antes de salir a carretera. Estas son las cifras que recoge en estos momentos el Geoportal:

Gasolina 95

Plenergy . Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1.415 €/l .

. Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: . Gasolinera Torrejón . Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 108. Precio: 1.479 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 108. Precio: . Repsol Torrejón . Torrejón de Ardoz. Calle Solana, 17. Precio: 1.479 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Calle Solana, 17. Precio: . Super Oil . Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: 1.489 €/l .

. Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: . Petroprix . Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: 1.489 €/l .

. Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: . Ballenoil . Colmenar Viejo. Calle Tomillo, 4. Precio: 1.489 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle Tomillo, 4. Precio: . Maxpetrol . Navalcarnero. Camino de Bastos, 6. Precio: 1.509 €/l .

. Navalcarnero. Camino de Bastos, 6. Precio: . Área 117 – Valdemoro . Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.509 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.519 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . Gasolinera Getafe . Getafe. Avenida Arcas del Agua. Precio: 1.519 €/l .

. Getafe. Avenida Arcas del Agua. Precio: . Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.519 €/l .

. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: . Ballenoil . Griñón. Avenida Humanes, 171. Precio: 1.519 €/l .

. Griñón. Avenida Humanes, 171. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.519 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Ballenoil . Getafe. Calle Islas Cíes, 1. Precio: 1.519 €/l .

. Getafe. Calle Islas Cíes, 1. Precio: . Ballenoil . Madrid. Ronda de Segovia, 37. Precio: 1.529 €/l .

. Madrid. Ronda de Segovia, 37. Precio: . Ballenoil . Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: 1.529 €/l .

. Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: . E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.529 €/l .

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: . Ballenoil . Getafe. Calle Franklin, 1. Precio: 1.529 €/l .

. Getafe. Calle Franklin, 1. Precio: . Petroprix . Mejorada del Campo. Calle Portugal, 30. Precio: 1.529 €/l .

. Mejorada del Campo. Calle Portugal, 30. Precio: . T9 . Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.529 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: . Petroprix . Getafe. Calle Herreros, 1. Precio: 1.529 €/l .

. Getafe. Calle Herreros, 1. Precio: . Ballenoil . Getafe. Calle Fundidores, 24. Precio: 1.529 €/l .

. Getafe. Calle Fundidores, 24. Precio: . Ballenoil . Mejorada del Campo. Calle Esla, 2. Precio: 1.529 €/l .

. Mejorada del Campo. Calle Esla, 2. Precio: . E.Leclerc . Aranjuez. Calle de las Moreras, 62. Precio: 1.529 €/l .

. Aranjuez. Calle de las Moreras, 62. Precio: . E.S. El Álamo. El Álamo. Carretera M-404, km 3,640. Precio: 1.539 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.623 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Super Oil . Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: 1.639 €/l .

. Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.649 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.669 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.679 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . Repsol Torrejón . Torrejón de Ardoz. Calle Solana, 17. Precio: 1.699 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Calle Solana, 17. Precio: . E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.699 €/l .

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: . Confor Auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.699 €/l .

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Ciudad Loranca, Avenida Pablo Iglesias. Precio: 1.709 €/l .

. Fuenlabrada. Ciudad Loranca, Avenida Pablo Iglesias. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa. Precio: 1.709 €/l .

. Alcorcón. Avenida Europa. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.719 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . Confort Auto . La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.719 €/l .

. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: 1.719 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: . Q8 . Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.739 €/l .

. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: . Galp . Navalcarnero. Polígono Alparrache. Precio: 1.749 €/l .

. Navalcarnero. Polígono Alparrache. Precio: . Loucos A.S. El Toro . Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: 1.755 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. Calle Tejera, 2. Precio: 1.757 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle Tejera, 2. Precio: . Galp . Alcalá de Henares. Vía Complutense esquina Calle Ávila. Precio: 1.769 €/l .

. Alcalá de Henares. Vía Complutense esquina Calle Ávila. Precio: . Galp . Alcobendas. Avenida Fernando Alonso, 7. Precio: 1.769 €/l .

. Alcobendas. Avenida Fernando Alonso, 7. Precio: . Q8 . Horcajo de la Sierra. N-I, km 87. Precio: 1.769 €/l .

. Horcajo de la Sierra. N-I, km 87. Precio: . Merodio . Colmenar Viejo. Calle Cerro San Pedro, 4. Precio: 1.769 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle Cerro San Pedro, 4. Precio: . Carrefour . Alcobendas. Carretera A-1, km 14,5. Precio: 1.789 €/l .

. Alcobendas. Carretera A-1, km 14,5. Precio: . Shell . Madrid. Avenida de la Aviación, 26. Precio: 1.789 €/l .

. Madrid. Avenida de la Aviación, 26. Precio: . Cepsa San Fernando 365 . San Fernando de Henares. Calle Cerrajeros, 2. Precio: 1.789 €/l .

. San Fernando de Henares. Calle Cerrajeros, 2. Precio: . BP Dualez 365. El Álamo. Carretera M-404, km 4,950. Precio: 1.799 €/l.

Diésel

Plenergy . Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1.425 €/l .

. Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: . Ballenoil . Madrid. Avenida Nuestra Señora de Fátima, 22. Precio: 1.569 €/l .

. Madrid. Avenida Nuestra Señora de Fátima, 22. Precio: . Ballenoil . San Sebastián de los Reyes. Avenida de los Pirineos, 21. Precio: 1.569 €/l .

. San Sebastián de los Reyes. Avenida de los Pirineos, 21. Precio: . Ballenoil . Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: 1.569 €/l .

. Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: . Repsol Torrejón . Torrejón de Ardoz. Calle Solana, 17. Precio: 1.569 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Calle Solana, 17. Precio: . Ballenoil . San Sebastián de los Reyes. Paseo de Europa, 22. Precio: 1.569 €/l .

. San Sebastián de los Reyes. Paseo de Europa, 22. Precio: . Petroprix . San Sebastián de los Reyes. Avenida Fuente Nueva, 18. Precio: 1.569 €/l .

. San Sebastián de los Reyes. Avenida Fuente Nueva, 18. Precio: . Petroprix . Alcobendas. Avenida Marqués de la Valdavia, 132. Precio: 1.569 €/l .

. Alcobendas. Avenida Marqués de la Valdavia, 132. Precio: . Ballenoil . San Sebastián de los Reyes. Avenida Tenerife, 10. Precio: 1.569 €/l .

. San Sebastián de los Reyes. Avenida Tenerife, 10. Precio: . Ballenoil . Alcobendas. Calle Valgrande, 30. Precio: 1.569 €/l .

. Alcobendas. Calle Valgrande, 30. Precio: . Petroprix . Madrid. Calle Secoya, 12. Precio: 1.569 €/l .

. Madrid. Calle Secoya, 12. Precio: . Ballenoil . San Sebastián de los Reyes. Avenida Matapiñonera, 20. Precio: 1.569 €/l .

. San Sebastián de los Reyes. Avenida Matapiñonera, 20. Precio: . Petroprix . Alcobendas. Calle Valgrande, 11. Precio: 1.569 €/l .

. Alcobendas. Calle Valgrande, 11. Precio: . Ballenoil . Alcobendas. Avenida Valdelaparra, 3. Precio: 1.569 €/l .

. Alcobendas. Avenida Valdelaparra, 3. Precio: . Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.579 €/l .

. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: . Ballenoil . Algete. Calle de la Pelaya, 1. Precio: 1.579 €/l .

. Algete. Calle de la Pelaya, 1. Precio: . Ballenoil . Madrid. Calle Sinfonía, 9. Precio: 1.579 €/l .

. Madrid. Calle Sinfonía, 9. Precio: . Ballenoil . Madrid. Calle Reus, 13. Precio: 1.579 €/l .

. Madrid. Calle Reus, 13. Precio: . Oil+ . Madrid. Calle Muguet, 12. Precio: 1.579 €/l .

. Madrid. Calle Muguet, 12. Precio: . Ballenoil . Talamanca de Jarama. Avenida de la Chopera, 2. Precio: 1.579 €/l .

. Talamanca de Jarama. Avenida de la Chopera, 2. Precio: . Ballenoil . Talamanca de Jarama. Carretera M-103, km 34,5. Precio: 1.579 €/l .

. Talamanca de Jarama. Carretera M-103, km 34,5. Precio: . Petroprix . Madrid. Avenida Aviación, 22. Precio: 1.579 €/l .

. Madrid. Avenida Aviación, 22. Precio: . Combus . Alcobendas. Carretera de Fuencarral, km 100. Precio: 1.589 €/l .

. Alcobendas. Carretera de Fuencarral, km 100. Precio: . Petroprix . Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: 1.589 €/l .

. Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: . Petroprix. Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: 1.589 €/l.

Una vez visto el listado de dónde es más barato respotar hoy jueves, conviene recordar que los precios pueden variar a lo largo del día. De este modo, y para consultas más precisas o para buscar estaciones en otras zonas, puedes entrar en el Geoportal de Hidrocarburos que permite acceder a información actualizada en tiempo real. A través de su mapa interactivo, como el que ves a modo de ejemplo, es posible localizar fácilmente las gasolineras más económicas y planificar el repostaje antes de cualquier desplazamiento.