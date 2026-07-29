Reúnen firmas para retirar el Princesa de Asturias 2026 a Messi por comportamiento antideportivo contra España

El comportamiento antideportivo de la selección argentina durante la final del Mundial ante España, y en buena parte del torneo, sigue generando debate días después de que la selección española bordara la segunda estrella en su camiseta. Uno de los más cuestionados fue Leo Messi, capitán y líder de la Albiceleste. Ahora, varios usuarios han pedido que al ex jugador culé se le retire el Premio Princesa de Asturias 2026 por lo sucedido en el Mundial.

A través de la plataforma Change.org se han creado diferentes peticiones para solicitar a la Fundación Princesa de Asturias que revoque este distintivo, que premia tanto el mérito como el comportamiento y los valores deportivos. Desde el domingo 19 de julio, día de la final Mundialista, esta organización ha recibido hasta 30 peticiones demandando que se retire el Princesa de Asturias de los Deportes 2026 a Leo Messi. Los usuarios alegan que se debe a que el futbolista argentino se comportó de forma «antideportiva» y actuó contra los valores del «respeto y el juego limpio». Varias de ellas ya superan las mil firmas en sólo 10 días.

Las actuaciones de buena parte de la selección argentina durante el Mundial fueron muy criticadas, más allá de lo sucedido en la final. Las diferentes ayudas arbitrales durante el torneo, como la expulsión perdonada al propio Leo Messi en el primer partido, el polémico gol anulado a Egipto en octavos o la tarjeta roja a Embolo en el duelo ante Suiza fueron algunas de las acciones que encendieron a buena parte de los aficionados al fútbol. Sin embargo, las críticas a Argentina también se han dirigido hacia la actitud y el comportamiento de buena parte de sus jugadores e incluso el cuerpo técnico.

Los motivos de esta petición contra Leo Messi

Primero, por su polémica celebración en semifinales, cuando exhibieron una pancarta reclamando la soberanía argentina sobre las Malvinas y se burlaron de los jugadores ingleses por la derrota. En la final, Argentina se vio superada en el juego por España y recurrió al llamado ‘otro fútbol’ para tratar de compensar la diferencia futbolística con el equipo, a la postre, campeón. Leandro Paredes y Enzo Fernández fueron los grandes protagonistas, pero también un Leo Messi que, en una acción antideportiva, pidió la expulsión de Cucurella por taparse levemente la boca al conversar con él.

La actitud antideportiva de la selección argentina alcanzó su culmen tras el pitido inicial. En un intento de ‘amargar’ la fiesta española, Nahuel Molina golpeó a Rodri cuando corría a festejar junto a sus compañeros y provocó varias tanganas. En estas disputas, también recibió un puñetazo Dani Olmo; aunque en esta ocasión de parte del ex futbolista Fabián Ayala. Argentina no rectificó su actitud y dejó otra muestra antideportiva al dar la espalda a la selección española mientras levantaba la Copa del Mundo. Entre ellos, como capitán y líder, estaba un Leo Messi al que ahora piden retirar el Premio Princesa de Asturias.