Colas kilométricas en Decathlon para comprar las zapatillas que pegan con todo rebajadas al 60%: cuestan ahora 20 euros y van a volar

Decathlon vuelve con uno de esos productos que pueden convertirse en auténtico objeto de deseo durante las rebajas. La cadena deportiva ha aplicado un descuento del 60% a unas zapatillas que, por su diseño, color y materiales, tienen todos los ingredientes para convertirse en una de las grandes compras de la temporada. Hablamos de las Player 80 de piel en color blanco, que han pasado de costar 49,99 euros a quedarse en 19,99 euros, una rebaja de 30 euros que sitúa su precio por debajo de la barrera psicológica de los 20 euros.

La promoción aparece actualmente en la web de Decathlon y está prevista hasta el 30 de agosto, aunque las tallas disponibles pueden variar según el momento y ya hay algunas agotadas. El atractivo de estas zapatillas no está únicamente en su precio. El diseño blanco con detalles en tono beige permite combinarlas prácticamente con todo, desde unos vaqueros hasta pantalones cortos, chinos o incluso prendas más deportivas. Se trata de una estética sencilla que encaja especialmente bien con la tendencia de las zapatillas retro, una moda que lleva varias temporadas recuperando siluetas inspiradas en modelos clásicos de fútbol sala, balonmano y otros deportes.

En el caso de las Player 80, Decathlon reconoce precisamente esa inspiración en sus archivos de los años 80 y 90, con un diseño de líneas planas y una estética denominada Terrace. Otro de los grandes argumentos de este modelo es el material utilizado. La parte superior está fabricada principalmente en piel de bovino, concretamente un 90%, mientras que el 10% restante corresponde a poliéster. La cadena francesa destaca además la resistencia y la comodidad de este modelo.

Zapatillas de oferta en Decathlon

El resultado es una zapatilla pensada fundamentalmente para utilizar en ciudad y en el día a día. No es un modelo concebido para correr ni para entrenamientos deportivos exigentes, sino una deportiva urbana que busca combinar una estética clásica con materiales resistentes. Tiene cierre mediante cordones, un ancho de pie medio y no es impermeable. Precisamente esa sencillez es una de las claves de su atractivo, pues no necesita grandes elementos decorativos para convertirse en una opción fácil de llevar durante todo el año.

Una rebaja que llega además en un momento en el que las zapatillas blancas continúan siendo uno de los básicos más fáciles de incorporar al armario. Frente a modelos con colores muy llamativos o diseños especialmente deportivos, unas deportivas blancas permiten crear conjuntos sin tener que pensar demasiado en las combinaciones. El tono blanco algodón acompañado del beige lino de las Player 80 aporta además un pequeño contraste que evita que el diseño resulte completamente plano. La propia colección Player 80 de Decathlon apuesta por esa estética retro y actualmente incluye diferentes versiones y colores.

Por 19,99 euros, resulta difícil encontrar una alternativa de piel con una estética tan sencilla y fácil de combinar dentro del propio catálogo de la cadena. El precio habitual de 49,99 euros queda ahora muy lejos y la promoción supone pagar un 60% menos. La oferta está anunciada hasta el 30 de agosto, pero los que tengan interés en hacerse con ellas deberían comprobar cuanto antes la talla elegida, tanto en la web como en las tiendas físicas, porque las unidades van a volar.