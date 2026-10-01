Valencia activa todos los protocolos de alerta roja por lluvias y cierra los colegios hasta el fin de semana

El Ayuntamiento de Valencia ha activado el Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) tras la alerta roja por lluvias en el litoral norte decretada por la Generalitat Valenciana a partir de las 18:00 horas de este jueves. El Ayuntamiento mantiene todas las medidas adoptadas el pasado jueves y, además, a todas ellas suma, entre otras, el cierre de los colegios a partir de las 15:00 horas de este jueves e incluido el viernes, el cierre generalizado de parques, jardines y cementerios, así como de bibliotecas, museos y centros culturales. También han quedado suspendidas todas las actividades deportivas en instalaciones deportivas municipales, entre otras medidas, así como las pruebas de oposiciones municipales que debían celebrarse la tarde de este jueves.

En concreto, el CECOPAL ha decidido el cierre de todos los centros educativos, incluidos Universidad Popular, centros ocupacionales, todos los centros de formación reglada y no reglada, centros de mayores y centros de juventud, a partir de las 15:00 horas de este jueves. Esta medida se prolonga al viernes ante las afectaciones que pudieran producirse.

Además, el CECOPAL ha acordado también la apertura del Polideportivo de Benimaclet a partir de las 15:00 horas de este jueves por parte de Cruz Roja para personas sin hogar. Esta apertura se suma a los tres centros de atención de emergencias sociales (CAES), ya abiertos.

El CECOPAL del Ayuntamiento de Valencia ha acordado, también:

Cierre generalizado de parques, jardines y cementerios

Cierre de bibliotecas, museos y centros culturales, en este caso desde las 15:00.

Prohibición de acceso al arenal de las playas

Cierre de la Casa Forestal y suspensión de cualquier actividad previamente autorizada en el Parque Natural de la Devesa-Albufereta, así como en el embarcadero de Pujol.

Suspensión de todas las actividades deportivas en las instalaciones deportivas municipales

Suspensión de todas las actividades al aire libre.

Suspensión de todas las actividades de la Junta Central Fallera (JCF). También se solicita el cese de actividad en sedes sociales y locales de reunión para evitar desplazamientos.

Suspensión de las pruebas de oposiciones la tarde de este jueves.

Anulación de las visitas guiadas y otras actividades al aire libre

Refuerzo de la limpieza de imbornales de zonas críticas

Todas estas medidas se mantendrán activas mientras duren las alertas. El Ayuntamiento irá informando a la población de la evolución de las mismas.

El Ayuntamiento de Valencia ha lanzado también varios consejos a la población. En concreto: