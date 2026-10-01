Antonio Garamendi seguirá cuatro años más al frente de la patronal española y encima sin rival. El presidente de la CEOE ha sido reelegido este jueves en Madrid para un tercer mandato después de llegar a las elecciones con una única candidatura sobre la mesa.

No ha hecho falta ni siquiera una votación: el empresario vasco contaba de antemano con el respaldo de una «amplísima mayoría» de las organizaciones territoriales y sectoriales integradas en la patronal.

Entre quienes le han apoyado están algunas de las principales organizaciones empresariales españolas: CEIM, Foment, Confebask, Confemetal, ATA y Asedas, la patronal que agrupa, entre otras, a Mercadona y Lidl.

El resultado consolida a Garamendi como uno de los presidentes con mayor continuidad al frente de la CEOE. Será su tercer mandato desde que llegó a la presidencia en noviembre de 2018.

Y hay un detalle que explica por qué puede seguir cuatro años más: durante su actual mandato, la propia CEOE decidió eliminar el límite de dos mandatos que había establecido su antecesor, Juan Rosell.

La diferencia con su anterior reelección es significativa. En 2022, Garamendi tuvo que enfrentarse a Virginia Guinda, miembro de Foment del Treball. Entonces obtuvo 534 votos frente a los 87 de su rival.

Cuatro años después, el escenario ha cambiado por completo. Garamendi llega a la Asamblea Electoral como candidato único y con apoyos suficientes para no necesitar una contienda.

El empresario vasco, nacido en Getxo, se convierte así en el quinto presidente de la CEOE desde su fundación en 1977, después de Carlos Ferrer Salat, José María Cuevas, Gerardo Díaz Ferrán y Juan Rosell.

Retos para los próximos 4 años

Pero la tranquilidad con la que empieza su tercer mandato contrasta con lo que le espera en la mesa de negociación. Garamendi inicia su tercer mandato en medio de tensiones con el Ministerio de Trabajo por sus iniciativas legislativas.

Durante el pasado mandato ha tenido varios choques con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a cuenta de la rebaja de la jornada hasta las 37,5 horas semanales, la reforma del registro horario –comprometida por el Gobierno a los sindicatos y aún pendiente de aprobación–, la reforma del despido que quiere emprender Trabajo, las distintas subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) y la reforma para la no absorción en el SMI de los pluses y complementos salariales.

En este sentido, durante este nuevo mandato, el empresario vasco deberá afrontar tanto la reforma del registro horario, como la de los pluses salariales, así como una nueva subida del SMI, actualmente situado en 1.221 euros mensuales por catorce pagas, y todo ello en un contexto inflacionista derivado del incremento de los costes energéticos.

Asimismo, y en el plano del diálogo bilateral con CCOO y UGT, está pendiente de negociar un nuevo acuerdo interconfederal de negociación colectiva, que marque a los negociadores de convenios las líneas salariales a seguir en los próximos años.