¿Mari Carmen o Maricarmen? La RAE resuelve la duda ortográfica del día

Las protestas por el caso de desahucio de Maricarmen están marcando unas semanas de crispación por la crisis de vivienda que afronta España. Titulares, noticias, carteles, escritos se han llenado del nombre de la detonante de las protestas: «Maricarmen». A su vez, otros términos relacionados con la vivienda o con la política han despertado dudas lingüísticas acerca de su correcta escritura, al verse reflejados de diferentes formas en diversos medios o portales de información.

¿Cómo se escribe Maricarmen o Mari Carmen?

Debido al revuelo que ha provocado en los últimos días el ‘decreto Maricamen’ en España, muchas personas se empezaron a preguntar cuál es la opción correcta después de ver escrito el nombre más famoso del momento.

La Real Academia Española ha terminado con el debate: ambas grafías son correctas. Sin embargo, tanto la Fundéu RAE como la RAE han especificado que la opción más frecuente y asentada es mantener los dos elementos separados: Mari Carmen. Al referirse al texto normativo sobre vivienda («decreto Maricarmen»), la palabra decreto debe ir en minúscula, manteniendo la mayúscula únicamente para el nombre propio.

En caso de plural, sigue el mismo patrón. En caso de separarlo, el plural habitual es «Mari Cármenes». En caso de escribirlo unido, se escribe «Maricármenes».

¿Cómo se escriben correctamente otros términos clave?

Otro de los términos más empleados en las manifestaciones o incluso en las acampadas de Sol es el de los llamados fondos buitre. En las medidas del decreto se propone limitar la compra de la vivienda por parte de estos colectivos de inversión. El plural correcto es fondos buitre. En español, cuando un sustantivo funciona como modificador del otro (buitre modifica a fondos), el segundo sustantivo suele permanecer invariable en plural.

A raíz de las actuales protestas, las comparaciones con episodios parecidos se han sucedido. La comparación más habitual ha sido con el famoso movimiento del 15 de marzo. Al tratar de un movimiento social o político derivado de una fecha, lo correcto es escribirlo con guion y la letra en mayúscula: 15-M.

El texto oficial publicado en el BOE donde se publicarán las modificaciones relacionadas con el caso de la vivienda genera confusión en su escrito. Cuando se hace referencia al documento genérico o a la norma en sí, se escribe en minúscula y con guion: real decreto-ley. Sólo se escribe con mayúsculas iniciales cuando se menciona el nombre oficial y completo de la ley: El Real Decreto-ley 26/2026, de 29 de septiembre.