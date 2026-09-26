Maricarmen ruega a Sánchez desde el hospital un decreto de vivienda tras su desahucio: «Que no le pase a otras personas»

Maricarmen Abascal ha grabado desde el hospital un mensaje para el presidente Pedro Sánchez. El miércoles fue desahuciada del piso en el que había vivido durante 71 años y ahora quiere que su caso llegue al Consejo de Ministros. La mujer pide al jefe del Ejecutivo que apruebe, este martes, un decreto para evitar que otras personas pasen por lo mismo.

«Este es un mensaje para Pedro Sánchez, pero también para toda la gente que me ha apoyado estos días. Quiero que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas. Quiero que sirva para que la gente luche, para que se cambien las leyes injustas que han permitido mi desahucio. Por eso este martes se tiene que aprobar el ‘decreto Maricarmen’ para dar un primer paso para acabar con este sin sentido. Y a la gente que me haya apoyado, quiero pediros dos cosas. Primero, que firméis la petición online a favor de este cambio y así mostrar vuestro apoyo. Y segundo, que vayáis a la manifestación de esta tarde en la Puerta del Sol. Si todos nos unimos, podemos conseguir los contratos indefinidos. Podemos conseguir lo que nos proponemos. Muchas gracias», dice Maricarmen (87 años) en el vídeo que ha grabado desde el hospital donde se encuentra ingresada y que ha sido difundido por el Sindicato de Inquilinas. En él reclama que cambien las leyes que, según sostiene, permitieron su desahucio.

Maricarmen también se dirige a quienes la han acompañado durante estos días. Les pide que firmen la petición impulsada por el sindicato y que acudan a la manifestación convocada este sábado a las 18:30 horas en la Puerta del Sol.

El mensaje llega tres días después de que una comisión judicial ejecutara el cuarto intento de desahucio en la vivienda de la calle Alcalde Sainz de Baranda. Cientos de personas se concentraron ante el edificio. Los sanitarios del Samur sacaron a la mujer en camilla y la trasladaron al Hospital Gregorio Marañón.

El alquiler de aquella vivienda se remontaba a 1956, cuando lo firmó su padre. El contrato pasó después a su madre y, tras el fallecimiento de ésta, a Maricarmen, que continuó pagando la renta. Un juzgado le dio inicialmente la razón en el litigio con la propiedad, pero la Audiencia Provincial de Madrid concluyó que el plazo de esa segunda subrogación había terminado. El Supremo dejó firme la resolución.

El Gobierno prepara para el martes el decreto de vivienda

El Ministerio de Vivienda trabaja para llevar el decreto al próximo Consejo de Ministros. Su aprobación se había previsto para julio, pero se retrasó por la falta de apoyos parlamentarios. Isabel Rodríguez ha advertido de que, aunque el Gobierno lo apruebe, necesitará después el respaldo del Congreso de los Diputados.

El Sindicato de Inquilinas ha trasladado al Ministerio su propia propuesta de «decreto Maricarmen». Entre sus reclamaciones figuran: prórrogas efectivas de los contratos de alquiler, la congelación de las actualizaciones anuales de la renta y la obligación de justificar la negativa a renovar un contrato o indemnizar al inquilino. El texto que finalmente pueda aprobar el Gobierno aún no está cerrado.

Jupol denuncia la «hipocresía» del delegado de Gobierno

El operativo del desahucio ha abierto otra polémica. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha anunciado una investigación sobre posibles excesos policiales tras afirmar que hay imágenes que no le han gustado. Jupol le reprocha que cuestione a los agentes que intervinieron para garantizar una resolución judicial y le acusa de utilizarlos como «cortina de humo».

El SUP acepta que se investigue cualquier posible irregularidad, pero reclama que se revisen las grabaciones completas, las órdenes recibidas y las circunstancias de la intervención.