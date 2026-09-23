Zasca sideral de un policía a Irene Montero por ponerse chula como eurodiputada: «Es una ciudadana como el resto»

Irene Montero, ex ministra de Igualdad y eurodiputada de Podemos, se ha puesto chula con los efectivos de la Policía Nacional durante el desahucio de Maricarmen, mujer de 87 años, en Madrid. Montero ha pedido, con actitud arrogante y, precisamente, haciendo gala a viva voz de su condición de miembro del Parlamento Europeo, hablar «con el mando policial» de inmediato y un agente del Cuerpo le ha respondido con un zasca que se ha hecho viral.

«¡Nos van a matar, coño!», ha dicho Montero en primera línea delante de los escudos de los efectivos de la Policía Nacional. A continuación, la ex ministra podemita ha exigido en repetidas ocasiones «hablar con el mando policial», preguntando, de nuevo con improperios, «¡dónde coño está!».

Irene Montero en la concentración para parar el desahucio de Maricarmen pic.twitter.com/W6ZgIUxrtr — Dani Gago (@DaniGagoPhoto) September 23, 2026

Un policía, entonces, ha intervenido para requerir a Montero que «deje de soliviantar a la masa» y ha pedido «tranquilidad» alegando que estaba «todo parado» en ese momento. «Soy eurodiputada», le ha contestado la podemita, haciendo gala de su cargo político para intentar dirigirse al mando policial. «Me da igual, es una ciudadana como el resto», ha contestado entonces el agente, provocando el delirio de los acompañantes de Irene Montero, que incluso se han animado a cantar «¡esta será la tumba del fascismo!».

Montero denuncia el desahucio

Irene Montero, minutos después, ha compartido un mensaje en las redes sociales. «Mari Carmen está siendo desahuciada, con 87 años, y esta vergüenza inhumana tiene responsables», ha denunciado la eurodiputada de Podemos. «La empresa que hace negocio, la justicia, la violencia policial ordenada por el Gobierno. Hoy toca cuidar a Mari Carmen, mañana que ninguno de los responsables quede en la impunidad», ha añadido la ex ministra de Igualdad en X.

Este miércoles, 23 de septiembre, se ha ejecutado el desahucio de Maricarmen, una anciana de 87 años con movilidad reducida que llevaba siete décadas viviendo en el distrito madrileño de Retiro.

En la zona se han concentrado cientos de personas para evitar el desalojo, entre ellos activistas, políticos, actores y vecinos de la zona, pero finalmente el desalojo se ha producido. Los allí presentes han protagonizado momentos muy tensos con la Policía Nacional, que ha tenido que evacuar la zona para acceder al inmueble.