Angustioso rescate nocturno de un escalador en plena madrugada en la sierra de Elda (Alicante)

Angustioso rescate nocturno en un paraje del término municipal de la localidad de Elda, ubicada en la provincia de Alicante. Allí, un varón de 44 años, cuya nacionalidad no ha trascendido, ha sufrido una caída cuando en plena escalada se le ha soltado un anclaje. Los hechos se han producido en una zona denominada Peñas de Marín, en que se ubica una escuela de iniciación a la escalada, en la localidad de Elda (Alicante). El varón accidentado sufría una posible fractura de cadera con afectación a la pelvis. Las dificultades del rescate han provocado que se alargara hasta entrada la madrugada de este miércoles.

El aviso al Consorcio de Bomberos de la Diputación de Alicante se ha producido a las 19:37 horas de este martes. Se ha desplazado el Grupo Especial de Rescate y bomberos del parque de Elda. La víctima sufría una posible fractura de cadera con afectación a la pelvis. De modo que los efectivos han procedido a su rescate y posterior inmovilización en una camilla.

En esas condiciones, el rescate ha tenido que alargarse hasta concluir a las 03:21 horas de este miércoles a causa de las lesiones sufridas por la víctima, que han obligado a portearle en camilla hasta la zona donde finalmente ha podido ser atendido por un Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU). El trabajo de rescate de los bomberos ha contado con la colaboración de la Policía Local de Elda.

Hasta el lugar de los hechos, una zona de complicada accesibilidad, se ha desplazado el citado grupo especial de rescate con una unidad de mando y jefatura, un furgón de salvamentos varios (FSV), una dotación de un sargento, un cabo y tres bomberos. Han sido estos efectivos los que, con la colaboración de la Policía Local de Elda, han logrado inmovilizar al herido y trasladarlo hasta el SAMU. Todo ello, en plena noche.