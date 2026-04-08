Imprudencias y peligro a diario en la Serra de Tramuntana: seis rescates durante la Semana Santa

Los Bomberos de Mallorca han actuado en diez ocasiones durante la Semana Santa, entre ellas seis rescates en la montaña, un accidente de tráfico, y dos incendios. Según el balance que ha hecho el cuerpo de bomberos en sus redes sociales, entre los incidentes más destacados, los efectivos de los parques de Inca y Sóller, junto con el helicóptero la Milana, fueron requeridos para llevar a cabo rescates en el Torrent de Pareis, Valldemossa, Pollença, Sóller, Escorca y Galatzó.

Los Bomberos de Mallorca tuvieron que proceder al rescate de tres adultos y dos niños en tres operaciones llevadas a cabo entre el Viernes Santo y el sábado en la Serra de Tramuntana, tras lesionarse o haberse perdido.

El primero de ellos se produjo el viernes por la tarde, cuando una mujer de 47 años se cayó mientras hacía una ruta por el Camí de ses Fontanelles, en el término municipal de Valldemossa.

Más tarde, a las 21.00 horas, se inició un dispositivo de búsqueda en la zona de Mortitx (Pollença), después de que el marido de una mujer alertara que ella y sus dos hijos, de 6 y 7 años, no habían vuelto de una excursión a la Cova de ses Bruixes.

Los Grupos de Rescate de Montaña (GRM) de Inca y Sóller trabajaron durante la madrugada hasta que, sobre las seis de la mañana ya del sábado, los tres han fueron localizados en buen estado de salud.

El sábado por la mañana también pudieron localizar a un hombre que había sufrido una caída por la noche en la zona des Frontó de sa Mola (Escorca).

Otras actuaciones en Semana Santa

Por otro lado, los bomberos del parque de Calvià actuaron el pasado sábado en un accidente de tráfico en la carretera de Andratx. Además, efectivos del parque de Inca sofocaron un incendio en un vehículo que circulaba por la autopista de Inca el pasado viernes.

Entre otras actuaciones, los bomberos de Manacor fueron solicitados el pasado domingo para rescatar a una persona que había caído en un pozo en la localidad de Petra.

Finalmente, el pasado lunes los Bomberos de Mallorca colaboraron con el Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) en la extinción de un incendio forestal en Orient.