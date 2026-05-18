PP y Vox salen del carrusel electoral autonómico sumando entre el 52 y el 60% de los votos

Las elecciones de Andalucía dejan, además de a Juanma Moreno y al PP como claros vencedores, la cuarta muestra del giro político en España hacia un potencial gobierno de coalición nacional entre Partido Popular y Vox. Los partidos liderados por Alberto Núñez Feijóo y por Santiago Abascal, respectivamente, concentran entre el 52% y el 60% de los votos en cada una de las cuatro comunidades autónomas del ciclo electoral que arrancó a finales del año pasado y se ha cerrado ahora en Andalucía.

Extremadura, Aragón, Castilla y León y, por último, Andalucía, dejan constancia de la confianza de los ciudadanos en las formaciones del espectro del centro derecha y derecha. Siempre con el PP como ganador de los comicios y con Vox como tercera fuerza y aumentando su relevancia, ambos partidos cuentan con los datos a su favor en cuatro emplazamientos clave, tres de ellos feudos tradicionales de la izquierda –Extremadura, Andalucía y Aragón– en detrimento del PSOE de Pedro Sánchez.

En las primeras elecciones autonómicas de este ciclo, las celebradas en Extremadura, se produjo el resultado más contundente hacia la derecha, con un 60% de los votos. El Partido Popular, liderado por María Guardiola, logró una victoria incontestable con un 43,2%. A este resultado, sobresaliente, hay que sumar el crecimiento de Vox en la región, con un 16,9% y seis escaños más que en los anteriores comicios, y el batacazo histórico del PSOE, que con el procesado Miguel Ángel Gallardo al frente, perdió 10 escaños para firmar su peor resultado de siempre.

Semanas después de los comicios extremeños, en Aragón, el Partido Popular de Jorge Azcón volvió a ganar las elecciones, superando al PSOE por ocho escaños –26 a 18– y con un 34% de los votos. Este triunfo, incontestable, se sumaría a un resultado sobresaliente de Vox, que subió de los siete a los 14 escaños y permitiría alcanzar un resultado sumado al del PP del 52,01%, superior a la suma del resto de formaciones.

El 15 de marzo, se celebraron en Castilla y León unas elecciones autonómicas que depararían el resultado más apretado entre PP y PSOE con respecto a sus compañeras de ciclo. Los 33 escaños logrados por los populares –por los 30 de los socialistas– hicieron que Alfonso Fernández Mañueco se proclamara vencedor de los comicios y que, sumando el porcentaje del Partido Popular (35,5%) y el de Vox (18,9%) se alcanzara un total del 54,4%, que supone, de nuevo, más de la mitad de votos para los dos principales partidos políticos de la derecha.

Por último, este domingo en Andalucía se ha producido el triunfo más holgado del PP sobre el PSOE, con Juanma Moreno apalizando en las urnas a la enviada de Sánchez, María Jesús Montero, con un 41,6% de los votos, por apenas el 22,7% para los socialistas. El buen hacer de Vox, que, como en las otras tres comunidades, sube en votos y en escaños, otorga un resultado final porcentual del 55,4% a PP-Vox en una región que cuenta con 13.587.147 habitantes.

Moreno arrasa en Andalucía

El Partido Popular, liderado por Juan Manuel Moreno Bonilla, se proclamó el domingo ganador de las elecciones autonómicas de Andalucía con 53 escaños, a dos de la mayoría absoluta necesaria para gobernar sin ataduras. Moreno no alcanzó el resultado histórico de hace cuatro años, cuando alcanzó los 58 diputados, y dependerá de Vox, con 15 representantes en 2026, para revalidar la Junta de Andalucía.

El PSOE, con María Jesús Montero al frente, ha contado con su peor resultado histórico, de apenas 28 escaños, y el sanchismo se anota una nueva derrota en el ciclo electoral que empezó en Extremadura, siguió en Aragón y Castilla y León. A la izquierda del PSOE, la pugna se salda con una rotunda victoria de Adelante Andalucía (8) sobre Por Andalucía (5), la coalición de IU, Sumar y Podemos.

Asimismo, se confirma derechización total del gran bastión de los socialistas en Andalucía, comunidad autónoma que gobernaron sin rival durante 37 años. La distancia entre PP y PSOE, segunda fuerza, es amplísima, de casi 20 puntos, mientras que el centro derecha y la derecha acaparan casi un 55% de los sufragios.