El carguero Ursa Major hundido cerca de Cartagena en 2024 llevaba material para construir un rompehielos nuclear ruso

El carguero ruso Ursa Major, hundido cerca de Cartagena en 2024, transportaba contenedores vacíos, repuestos, dos «grandes» grúas y componentes destinados a la construcción de un rompehielos nuclear ruso y no se hundió como resultado de un ataque. Así lo ha asegurado la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la Comisión de Defensa del Congreso.

Robles ha citado un informe del Estado Mayor de la Armada sobre el incidente, que ha conocido este mismo lunes, según ha revelado. La ministra lo ha leído en su totalidad a petición de los portavoces de EH Bildu y Junts, Jon Iñarritu e Isidre Gavín i Valls.

El tema ha saltado de nuevo a la actualidad tras la publicación de una investigación elaborada por la CNN que aseguraba que el carguero transportaba reactores nucleares y pudo ser torpedeado. Después de conocerse el trabajo, el presidente de Murcia, Fernando López Miras, envió a Robles una carta pidiendo explicaciones sobre el incidente.

Según el informe elaborado por la Armada, el Ursa Major se hundió a 60 millas náuticas de Cartagena, es decir, en aguas internacionales, ha hecho hincapié Robles. La investigación del Centro de Coordinación y Salvamento Marítimo de Cartagena y el Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima de la Armada (COVAM), señala que la carga declarada del buque eran contenedores vacíos, repuestos, dos «grandes» grúas y componentes destinados a la construcción de un rompehielos nuclear ruso, un buque de propulsión atómica que se usa para abrir rutas de navegación en mares cubiertos de hielo, informa Ep.

Robles ha precisado que el carguero ruso había sido previamente identificado y monitorizado por la Armada antes de su hundimiento y que, el 23 de diciembre de 2024, «mientras navegaba en aguas del mar de Alborán, aproximadamente a 60 millas náuticas al sur de Cartagena», emitió una señal de socorro, recibida por el Centro de Coordinación y Salvamento de Cartagena sobre las 13.15 horas.

El capitán del barco informó de explosiones en la sala de máquinas, de una escora o hundimiento progresivo y de la entrada de agua por la popa. «Una situación de emergencia grave, con riesgo real de pérdida del buque», según el informe de la Armada leído por Robles.

Así, el Centro de Coordinación y Salvamento de Cartagena activó un dispositivo de busca y rescate y movilizó a la zona el buque de salvamento ‘Clara Campoamor’, la embarcación de intervención rápida ‘Draco’ y un helicóptero. Pero el patrullero ‘Serviola’ se encontraba a 50 millas del ‘Ursa Major’ precisamente haciendo un seguimiento de buques de la Marina Rusa, por lo que se le ordenó dirigirse a la zona para apoyar a los medios citados.