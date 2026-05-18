AEMET no trae buenas noticias para el lunes 19 de mayo: tormentas en el noreste y un fuerte contraste térmico que preocupa a los meteorólogos

No trae buenas noticias la AEMET para este lunes 19 de mayo, tormentas en el nordeste y un fuerte contraste térmico preocupa a los meteorólogos. Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor, con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden ser claves. Estos días que tenemos por delante estaremos muy pendientes de unos cambios que, sin duda alguna, pueden convertirse en la antesala de algo más. Tocará visualizar esta situación del todo inesperada que nos estará esperando.

Este lunes estaremos viendo llegar un cambio de tendencia que puede ser la que nos afectará de lleno y puede darnos alguna que otra sorpresa. En especial en esas zonas en las que tocará estar muy pendientes de una serie de cambios que acabarán siendo claves. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que inestabilidad se puede convertir en un problema, en especial, si tenemos en cuenta un fuerte contraste térmico que puede dividir el país y preocupa a los expertos este 19 de mayo.

El lunes 19 de mayo la AEMET no trae buenas noticias

No trae buenas noticias, el lunes 19 de mayo los expertos de la AEMET lanzan una importante advertencia que puede cambiarlo todo. Estaremos muy pendientes de una situación que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos lanzará en estos días un giro importante de guion.

Es hora de saber qué es lo que puede pasar en unas jornadas en las que el tiempo se convierte en protagonista y nos traslada a lo peor de unos días en los que tocará ver qué es lo que puede pasar en breve. Es momento de conocer en primera persona todo lo que nos estará esperando.

El tiempo puede estar en nuestra contra y tal y como vemos estaremos a merced de una novedad que, sin duda alguna, tendremos que empezar a ver llegar en breve. Este tiempo que tenemos por delante, podría acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa en unos días en los que el contraste es brutal.

Pasaremos de un tiempo en el que las temperaturas han descendido hasta casi otoño, a un giro radical que nos alejará de lo que sería habitual en estos días.

Tormentas en el nordeste y un fuerte contraste térmico

Llega un fuerte contraste térmico después de unos días en los que la situación nos ha hecho pensar en algunos puntos del país que estábamos casi en otoño. Lo que está por llegar es un destacado cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar.

Las tormentas y las lluvias preocupan a los expertos, tal y como nos explican desde la AEMET: «La extensión del anticiclón de las Azores hacia el este dejará un tiempo estable en prácticamente toda la Península y en Baleares. Predominarán los intervalos de nubes altas con nubosidad de evolución diurna; no obstante, bajo un flujo del noroeste y con la llegada de un frente a Galicia a últimas horas, en el extremo norte se esperan intervalos de nubosidad baja y lloviznas dispersas. En Cataluña, los cielos estarán nubosos con probables precipitaciones en forma de chubasco o tormenta, localmente fuertes y persistentes en el nordeste por la tarde y en los litorales durante la primera mitad del día. En las sierras del sureste, prelitorales del Mediterráneo y Baleares se esperan chubascos en general dispersos. En Canarias, se prevé un predominio de cielos nubosos con probables precipitaciones débiles en el norte de las islas montañosas e intervalos nubosos en el resto.

Se esperan bancos de niebla matinales en la mitad norte peninsular y el entorno de Alborán, más probables en zonas de montaña.

Aumento de las temperaturas máximas en la Península y en Baleares, sin cambios en los litorales atlánticos y de Cataluña donde pueden descender ligeramente. Las mínimas también en aumento en la mitad oriental y Baleares y en descenso ligero en el noroeste, sin esperar cambios en el resto. En Canarias no se esperan cambios significativos. Se prevén heladas débiles en cumbres de los Pirineos».

Las alertas estarán activadas: «Chubascos acompañados de tormenta localmente fuertes y persistentes en el nordeste de Cataluña por la tarde y en sus litorales durante la primera parte del día. El viento soplará flojo en el interior y algo más intenso en litorales, predominando la componente oeste en el interior, Galicia, suroeste y Alborán. En el Mediterráneo será de componente sur, flojo y localmente moderado. Podrían darse intervalos fuertes en el norte de Galicia. En Canarias, el alisio se espera moderado, con intervalos fuertes». Tocará preparar el paraguas y el cambio de armario en algunas zonas del país.