María Jesús Montero, candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, no ha dimitido ni como número dos del partido encabezado por Pedro Sánchez ni como líder socialista en la comunidad. Todo ello, pese al batacazo electoral de este domingo —ha cosechado el peor resultado de la historia de su formación, con sólo 28 diputados en el Parlamento de Andalucía—, y seguirá «para hacer oposición a las derechas».

La que fuera ministra de Hacienda y ex vicepresidenta primera del Gobierno ha admitido que «no son unos buenos resultados» en su comparecencia de este domingo tras conocer los resultados electorales de las elecciones andaluzas de este 17 de mayo.

«Siempre que el PSOE concurre, sale a ganar, quiere la confianza de la mayoría social», ha reconocido Montero. «Tomamos nota de lo que los andaluces nos expresan», ha añadido, para asegurar que analizarán «con detalle» lo que se desprende de los resultados de estos comicios.

La candidata socialista ha asegurado que el suyo «es un partido que aprende, que está en el ámbito de la mejora, intentando captar las cuestiones que tenemos que mejorar para estar en mejores condiciones» para «gobernar esta tierra». Además, la líder del PSOE de Andalucía asegura que están «convencidos» de que son «la garantía de la igualdad de oportunidades».

«Nos hubiera gustado que los resultados hubieran sido otros, pero aceptamos el veredicto de las urnas, unos resultados para hacer una oposición seria y responsable que tenemos que seguir haciendo», ha apostillado la dirigente socialista. «Somos la única alternativa real a las derechas», ha subrayado.

Peor resultado del PSOE en Andalucía

El PSOE ha cosechado su peor resultado electoral en las elecciones andaluzas y sólo tendrá 28 diputados en el Parlamento de Andalucía. La candidatura de Montero pierde 2 escaños respecto a hace cuatro años. Entonces, la lista encabezada por Juan Espadas sólo logró 30 representantes.

La lista de María Jesús Montero ha cosechado 943.407 votos, con más del 99% escrutado, superando las 888.325 papeletas que recibió en 2022. Sin embargo, esto se debe a la mayor participación, ya que en porcentaje, su apoyo ha caído más de un punto: ha pasado del 24,09% al 22,76%.

Los socialistas profundizan su declive en la comunidad que durante casi cuarenta años fue su feudo electoral. El PSOE gobernó cuatro décadas en Andalucía, ininterrumpidamente desde 1982 y hasta 2018. Aquel año, el actual presidente en funciones de la Junta, Juanma Moreno, logró, junto a Ciudadanos y Vox, los votos necesarios para entrar en el Palacio de San Telmo, sede del Ejecutivo andaluz. Desde entonces, los populares gobiernan en la autonomía.

El PSOE tuvo su mejor momento en Andalucía durante los primeros años de la democracia, con 66 escaños. Sin embargo, también logró una mayoría absoluta holgada a principios de siglo, ya que en 2004 subió hasta los 61 representantes. En 2008 mantuvo los votos suficientes para gobernar sin necesitar ningún apoyo.

En las dos siguientes elecciones, los socialistas no consiguieron mayoría absoluta, pero lograron gobernar gracias al apoyo de Izquierda Unida, primero, y de Ciudadanos, más tarde. Sin embargo, desde 2018, coincidiendo con que Pedro Sánchez ostentaba la secretaría general del partido, el PSOE perdió el que fue históricamente un bastión socialista.

En Almería, el PSOE ha caído por debajo de Vox. Con el 50% escrutado en la provincia, el partido de Santiago Abascal estaría en casi el 23,2% frente al 21,5% de los socialistas.

Este lunes, el PSOE reunirá a su Ejecutiva en la sede nacional del partido en la madrileña calle de Ferraz a las 10:00 horas, donde valorará los peores resultados electorales del partido en Andalucía.