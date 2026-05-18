El PP celebra las victorias sobre los ministros de Sánchez: «¿Quién queda? El Uno»

El Partido Popular celebra sus victorias sobre los ministros de Pedro Sánchez. Miguel Tellado, en Génova, ha asegurado que cada vez que se abren las urnas y los ciudadanos votan, un ministro pierde y se preguntan: «¿Quién queda? El Uno».

El secretario general del PP destaca que, a pesar de llevar siete años en el poder, poco menos que Sánchez, Juanma Moreno mejora en votos, mientras que el presidente sigue perdiendo «elección tras elección». «Nos han votado más andaluces que hace cuatro años y, por tanto, batimos nuestro récord histórico de apoyos», ha insistido Tellado en una comparecencia en la que no ha admitido preguntas.

Reconocen en Génova 13 que querían y buscaban la absoluta, pero «53 escaños en Andalucía es un éxito». Admiten que «no es un triunfo completo, pero sí un triunfo claro e incontestable» y que con este resultado «gana el PP y pierde el sanchismo», porque en Andalucía «el PP de Feijóo le mete casi 20 puntos al PSOE de Sánchez», completan.

Ha insistido también el número dos del PP en que «los partidos que decían levantar un muro para frenar el avance del centro derecha y la derecha, bajan». Por tanto, creen en la séptima planta de Génova 13 que «el mensaje del miedo queda amortizado porque quien ahora da miedo de verdad es Pedro Sánchez».

Los socialistas «van al matadero»

Inciden los populares en que desde hace unos años, el PP no para de celebrar victorias mientras el PSOE se conforma con evitar las absolutas de los de Feijóo. «A Sánchez alguien debería hacerle un Starmer. Mientras eso pasa, el Partido Popular seguirá gobernando en Andalucía», completan.

Tellado ha recordado que «dentro de un año, el país celebrará elecciones autonómicas, municipales y generales». «Esa noche los candidatos socialistas ya saben lo que les espera: el mismo matadero electoral que el que hoy ha vivido Montero».

Sobre el resultado de los socialistas, ha insistido Tellado en que «lo que hoy consuela a los socialistas es que Moreno no tenga mayoría absoluta» e incide en la herida: «Para lo que han quedado».

Este resultado lo tildan «de desolador», pero posiblemente dentro de un año, cree Tellado, «les pueda parecer hasta bueno». Porque «los socialistas van a seguir hundiéndose en toda España mientras al frente del partido continúe Sánchez». Es posible que el PSOE desaparezca si Sánchez sigue al frente, pero lo que no va a desaparecer son las ganas de los españoles por cambiar su país», ha zanjado el popular.