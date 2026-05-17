Partido clave del Castilla: se juega su clasificación al playoff de ascenso ante el Arenas

El Real Madrid Castilla entra de lleno en la fase decisiva de la temporada. Esa en la que están en juego los objetivos y la más importante de cara a la valoración final del curso. El filial merengue recibe este domingo (17:00 horas) en la penúltima jornada del Grupo 1 de Primera Federación al Arenas de Getxo con el playoff de ascenso a Segunda en juego. El trabajo realizado en las 36 jornadas anteriores por los pupilos de Julián López de Lerma, antes de Álvaro Arbeloa, permite al Castilla depender de sí mismo en la recta final. El equipo blanco buscará una victoria para mantener o ampliar los dos puntos de ventaja con sus perseguidores, Ponferradina y Barakaldo.

La primera oportunidad para acercarse a los playoffs será ante un Arenas de Getxo con la permanencia ya asegurada, pero que con ganas de hacer un buen papel en el Di Stéfano, estadio que no visita desde 2017 cuando militaba en la extinta Segunda División B.

En el duelo de la primera vuelta, el equipo vizcaíno se impuso por un sorprendente 4-1 ante su público. Para el encuentro de este domingo, el Arenas de Getxo no podrá contar con su estandarte en aquel partido y en las primeras jornadas, un Babacar Diocou que salió cedido al Granada en el mercado invernal. Curiosamente, la visita del Castilla a Getxo fue el último partido de Álvaro Arbeloa al frente del filial.

La tarde del domingo aglutina todos los encuentros del Grupo 1 de Primera RFEF a las 17:00 horas. Los de Julián López de Lerma estarán pendientes de los resultados de Barakaldo y Ponferradina, que se miden a domicilio a Real Avilés y Arenteiro, respectivamente. También cuenta con opciones remotas Unionistas de Salamanca, aunque se sitúa a cuatro puntos de los merengues con seis en juego. Un triunfo del Castilla, sumado a un tropiezo de sus dos perseguidores directos aseguraría la clasificación del filial a los playoffs de ascenso a Segunda División a falta de una jornada.

Un Castilla seguro en casa e irregular a domicilio

El segundo equipo del Real Madrid regresa al Alfredo di Stéfano después de recibir un revés en forma de goleada (4-1) ante el Cacereño. Un encuentro en el que, a pesar de las inclemencias meteorológicas -el partido se detuvo por una intensa granizada-, el Castilla se vio superado por un equipo inmerso en la lucha por el descenso. El filial pagó la irregularidad que ha mostrado como visitante en varios tramos de la temporada. Una realidad que contrasta con sus números en casa, donde es el tercer mejor equipo del grupo y ha sumado dos tercios de sus puntos (37 de 56).

David Jiménez

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Se espera a varios de los habituales en las convocatorias del primer equipo en el decisivo encuentro ante el Arenas de Getxo. Entre ellos a un David Jiménez que no ha podido estar con el Castilla al ocupar el hueco del lesionado Carvajal. «En el Di Stefano nos sentimos muy cómodos. Es el mejor escenario para plasmar nuestro juego y estamos con muchas ganas de que llegue el partido para sacar los tres puntos», ha destacado el lateral derecho en la previa del duelo ante el Arenas de Getxo. Un partido en el que el filial merengue se juega su presencia en el playoff de ascenso a Segunda tras dos años de ausencia.