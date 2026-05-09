Al Castilla le cae un chaparrón en Cáceres pero sigue en playoff

El Real Madrid Castilla perdió en el Príncipe Felipe contra el Cacereño, en un partido marcado por la fuerte granizada que obligó a suspender el partido al término de la primera mitad durante unos minutos. Para entonces, ya perdía un encuentro al que intentó reengancharse, pero en el que terminó siendo superado con claridad, perdiendo por 4-1. La derrota corta una racha positiva que les había llevado a los puestos de playoffs, pero no les saca de ellos. Se mantendrán en la quinta posición.

El partido tuvo un claro protagonista: Ajenjo. El delantero del Cacereño marcó tres de los cuatro goles de los locales, certificando los tres puntos que lanzan a los extremeños hacia la permanencia en la categoría.

El conjunto extremeño salió mucho más enchufado y no tardó en reflejarlo en el marcador. Avisaron con un disparo cruzado que desvió Fran González con una buena mano abajo. Sin embargo, el meta no pudo evitar que la segunda ocasión local acabase dentro de la portería. En el minuto 13 del encuentro, Ajenjo recogió un pase de la muerte desde la derecha para batirle, aunque Fran estuvo cerca de sacarla.

Pudieron igualar los madridistas, pero les faltó acierto. La más clara la tuvo Pol Fortuny, que recibió un pase atrás de Aguado. La defensa del Cacereño evitó el empate del Castilla con un despeje a escasos centímetros de la línea de gol. También surgió de las botas de Diego Aguado la otra gran oportunidad del Castilla en la primera mitad. El lateral zurdo se topó con el larguero tras superar a barrera y portero con un lanzamiento de falta al borde del área.

Fue entonces cuando el partido se paró. El granizo que empezó a caer sobre el estadio Príncipe Felipe de Cáceres impedía que los futbolistas pudieran seguir jugando sobre el césped. Tras más de 20 minutos de parón, el partido se reanudó y lo hizo con un penalti en favor de los locales. Era de nuevo Ajenjo el que ponía el 2-0, antes del descanso.

Se ponía muy cuesta arriba el choque para los de Julián López, aunque nada más comenzar la segunda mitad se reenganchaban al encuentro por medio de Rachad. Aunque Ajenjo volvería a aparecer para alejar de nuevo las intenciones del filial de llevarse los tres puntos de Cáceres y, por si fuera poco, todavía llegaría un tanto más, de Guti, para impedirles sumar en la trigesimosexta jornada. A falta de dos para el final, el Castilla es quinto, ocupando la última plaza del playoff, acechándole a dos puntos Ponferradina y Barakaldo y, a cuatro, Unionistas de Salamanca.