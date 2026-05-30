El informe del ‘caso Negreira’ ya está listo y se entregará después de las elecciones en el Real Madrid

El Real Madrid ya tiene el informe sobre el ‘caso Negreira’ contra el arbitraje español preparado para entregárselo a UEFA y FIFA. El club blanco tendrá que esperar a que acaben las elecciones (son el domingo 7 de junio) y será en ese momento cuando envíen toda la documentación a las dos organizaciones más importantes del fútbol mundial.

Florentino Pérez debe esperar a que los socios del Real Madrid depositen su confianza en él en las urnas de las elecciones del club blanco el próximo domingo 7 de junio. Una vez vuelva a ser presidente de la entidad madridista, el presidente blanco le dará al botón y enviará a UEFA y FIFA este amplio informe contra el arbitraje español.

Antes de enviar este informe, Florentino Pérez se verá las caras con Ceferin, presidente de la UEFA, este sábado en la final de la Champions League en Budapest entre PSG y Arsenal. Un encuentro importante en esta nueva relación, fluida y positiva, entre ambos dirigentes.

El Real Madrid ya tiene el informe contra el arbitraje español preparado

Este informe que ya tiene preparado el club blanco expondrá de manera detallada las decisiones arbitrales que considera determinantes y que, desde Valdebebas, entienden que han condicionado varias competiciones, especialmente desde que estalló el ‘caso Negreira’.

En el club blanco consideran que la situación es insostenible. El sentimiento dentro de la entidad es que el Real Madrid está siendo gravemente perjudicado jornada tras jornada y que el nivel del arbitraje español atraviesa uno de sus momentos más delicados, tanto a nivel nacional como internacional.

El informe que prepara el Real Madrid recoge todas estas situaciones con el objetivo de que UEFA y FIFA estudien lo que está ocurriendo en el fútbol español. En el club consideran que el sistema arbitral está completamente deteriorado y que los errores empiezan a ser demasiado recurrentes como para hablar únicamente de casualidad.

Además, dentro de la entidad blanca señalan otro dato significativo: la pérdida de peso del arbitraje español a nivel internacional. En el último Mundial de Clubes de la FIFA no hubo ningún árbitro español de campo representando a la Liga, mientras que en el próximo Mundial de Estados Unidos únicamente estará Alejandro Hernández Hernández, que también será cuarto árbitro en la final de la Europa League.

El Real Madrid mantiene actualmente una relación muy fluida tanto con UEFA como con FIFA y espera que ambas instituciones puedan arrojar algo de luz sobre una situación que consideran cada vez más preocupante. En Valdebebas tienen claro que el arbitraje español necesita cambios urgentes y entienden que los acontecimientos de los últimos años no hacen más que confirmarlo.