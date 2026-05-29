El Castilla pasa por encima del Sabadell y da un paso de gigante en los playoffs de ascenso a Segunda

El Real Madrid Castilla dio un paso de gigante hacia Segunda después de vencer por 2-0 al Sabadell en la ida de la semifinal del playoff de ascenso. Pol Fortuny y Palacios hicieron los goles del equipo blanco en los últimos 20 minutos. Los de Julián López de Lerma fueron superiores de principio a fin y pasaron por encima de un equipo catalán con muy poca ambición. El Castilla tendrá que defender en la Nova Creu Alta estos dos goles de ventaja el viernes que viene para pasar a la final.

El Castilla disputaba el playoff de ascenso después del caos federativo de la semana pasada. Fuera, dentro, fuera… El equipo blanco se fue de Guadalajara pensando que la temporada estaba acabada. Una semana después, ante el Sabadell, estaban luchando por ascender a Segunda.

Julián López de Lerma sacó sobre el césped del Di Stéfano su mejor once posible con Thiago Pitarch titular. El ataque madridista lo lideraron Jacobo, Ciria y Pol, con Palacios algo más retrasado. En defensa, la novedad fue Lamini en el centro de la zaga junto a Joan.

Más de 4.000 espectadores llenaron un Alfredo Di Stéfano a rebosar. Impresionante ambiente para animar al Castilla. Algo que no se veía desde hace muchos años. Incluso en los playoffs de 2023 no había tanta gente con accesos colapsados en la previa.

Dominio del Castilla

Empezó ligeramente mejor el Sabadell pegando un par de sustos a la portería de Fran González. Poco más del equipo catalán. A partir de ese inicio, el Castilla se hizo con el dominio del partido al ritmo de Thiago y Palacios por el medio. La pelota y las ocasiones eran madridistas.

Lamini obligó con un cabezazo a sacar una gran parada de Fuoli. El portero de Sabadell sacó un par en la primera parte. Tampoco hubo ocasiones clamorosas, pero el filial madridista era superior a su rival.

El Castilla comenzó la segunda parte con una marcha más. Si el dominio de la primera mitad había sido de notable alto, el de la segunda era de sobresaliente. El equipo de Julián López era el dueño del partido y no dejaba al Sabadell ni siquiera acercarse a las inmediaciones de su área.

El primer aviso del Castilla en la segunda parte lo puso Palacios con un remate que despejó Fuoli. En el minuto 63, Julián hizo un doble cambio para refrescar el ataque. Leiva y Rachad entraron al campo por Jacobo y Ciria.

Pol y Palacios hacen justicia

Leiva tardó muy poco en poner su firma en el partido con un remate desde la frontal que Fuoli despejó con alguna dificultad. El Castilla empezaba a pisar el área con mayor peligro hasta que en el 70 llegó el éxtasis en Valdebebas.

Pol Fortuny hizo el 1-0 para el Castilla a falta de 20 minutos para el final y puso patas arriba al Di Stéfano. Otro gol para Pol y ya van tres partidos consecutivos marcando. La jugada la inició Diego Aguado con una internada en el área y un recorte lleno de calidad. Se perfiló delante de la portería y se la sirvió a Rachad. El disparo del delantero castillista lo despejó el portero del Sabadell, y en el rechazo apareció Fortuny para hacer el primero de la noche. Más que merecido para el equipo blanco.

El Sabadell intentó meterse en el partido con poca mordiente, pero el Castilla había comenzado a volar y se sentía imparable. Llevado en volandas por el madridismo. En el minuto 79, Palacios sentenció el partido con un golazo brillante desde la frontal. Le dejaron pegarle, tiró con calidad y la puso fuera del alcance del portero rival. 2-0 en un paso de gigante del Castilla en estos playoffs.