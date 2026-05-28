Sonia Bermúdez anuncia que Misa Rodríguez se va del Real Madrid

Misa Rodríguez se va del Real Madrid. Así lo ha anunciado este jueves Sonia Bermúdez, seleccionadora de España, en la rueda de prensa en la que ha atendido a los medios tras dar a conocer la convocatoria de la selección para el próximo parón. Ni el club blanco ni la portera habían comunicado esta salida, pero ha sido en Las Rozas donde lo que era un secreto a voces se ha dado a conocer públicamente.

La guardameta canaria termina contrato el próximo 30 de junio y no había alcanzado ningún acuerdo con el Real Madrid para continuar la temporada que viene. Sin embargo, quien ha confirmado su marcha ha sido su seleccionadora, Sonia Bermúdez, de la siguiente forma: «Desde que vino con nosotros, a nivel de entrenamientos y de todo, ha estado espectacular. En los clubes es una jugadora que tampoco va a continuar».

«Las decisiones que se tomen a final de temporada son de forma personal y, si el míster (Pau Quesada) consideró que no jugase, es su decisión. Nosotros lo que valoramos es cómo rinde con nosotros. Está en un gran momento, está muy bien y estamos encantadas con las tres porteras que vienen con nosotros», añadió la seleccionadora.

El Real Madrid suele esperar a que termine la Liga F (aún le queda un partido este fin de semana) para comunicar sus salidas. Una de ellas iba a ser la de Misa Rodríguez, que, como decimos, era conocida de forma oficiosa. A sus 26 años y con toda la carrera por delante, la canaria buscará un nuevo reto lejos de Valdebebas, donde ha militado durante seis temporadas y desde el estreno de la sección de fútbol femenino.

Misa Rodríguez, con España en el parón

Misa fue una de las convocadas en una lista de Bermúdez que contó con el regreso de Aitana Bonmatí. La jugadora del Barcelona, tres veces Balón de Oro, ya está completamente recuperada de su lesión y ayudará a España en su intento de clasificarse para el Mundial de Brasil 2027. La selección jugará una ‘final’ ante Inglaterra el 5 de junio y cerrará la fase de grupos ante Islandia el 9.