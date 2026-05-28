La sorprendente revelación de Hazard sobre las técnicas de entrenamiento de Zidane

Eden Hazard ha valorado de forma positiva los métodos de entrenamiento de Zinedine Zidane en el Real Madrid. En una conversación con John Terry, que forma parte de un documental, ha opinado sobre las técnicas empleadas por entrenadores como el francés, ganador de tres Champions consecutivas con el equipo madridista, y también de otros como José Mourinho y Antonio Conte. También ha dejado claro que no quiere «ni hablar» de ser entrenador en un futuro.

Eden Hazard vive su retiro dorado después de retirarse del fútbol el pasado año 2023, a los 32 años, después de rescindir su último año de contrato con el Real Madrid por sus continuos problemas con las lesiones. Después de colgar las botas, el jugador belga ha continuado viviendo en Madrid, donde sus hijos desarrollan su actividad escolar y futbolística, mientras que el ex futbolista mata el tiempo con algunos entretenimientos como el de la bicicleta.

Es más, el pasado mes de marzo Hazard fue noticia después de completar un reto de 176 kilómetros por las rutas de Mallorca. Incluso se hizo viral un vídeo del belga abriéndose una cerveza después de cruzar la meta. Ahora, ha vuelto a ser noticia por una conversación con su ex compañero en el Chelsea, John Terry, que forma parte del documental ‘World Golf Cup in the Canary Islands’, que centra el foco en otro de los hobbies del ex del Real Madrid, el golf.

Hazard y el método de Zidane

En esta conversación, en la parte de atrás de un coche, Hazard y Terry hablan de los entrenamientos de hoy en día, que se rigen más por la táctica que por el juego libre y el divertimento para los futbolistas. «Me encanta el fútbol, ¿sabes?, me encanta muchísimo el fútbol. Ahora hacemos cosas en los entrenamientos…», comienza diciendo el belga sobre los nuevos métodos en los que se dedica mucho tiempo a la táctica. «Especialmente con Conte», llega a decir.

«Con Mourinho estaba bien, era buena. Una mezcla. Era precioso», afirmó Hazard sobre las tácticas de entrenamiento de José Mourinho, que regresará al Bernabéu como entrenador si Florentino es elegido nuevo presidente del Real Madrid en las elecciones que se celebrarán el próximo sábado 7 de junio.

Hazard también ha valorado de forma positiva los métodos de entrenamiento de Zidane, con el que coincidió durante sus primeros años en el Real Madrid. El belga ha resaltado la virtud del francés de dedicar poco tiempo a la táctica y después dejar libertad a los jugadores para que ensalzaran sus cualidades técnicas. «Lo mismo con Zidane. El entrenamiento de Zidane era solo jugar, tío. Cinco minutos de táctica. Sabes, quieres hacer táctica, ya. Y después a jugar», afirmó.

Hazard también dejó claro que no es fan de meter muchas horas de táctica en los entrenamientos. «En los entrenamientos soy como un niño pequeño. Una hora de táctica y yo: ‘Oh, no, lárgate’», comentó entre risas a la vez que también dejó claro que no quiere «ni hablar» de ser entrenador.