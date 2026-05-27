Scariolo: «Hemos sufrido una injusticia, el baloncesto mundial se ha puesto de nuestra parte»

Sergio Scariolo no dudó en denunciar la «injusticia» sufrida en Atenas el pasado domingo en la final de la Euroliga contra el Olympiacos. El entrenador del Real Madrid aseguró haber revisado la final y está convencido de que el arbitraje la condicionó claramente del lado del equipo griego, ahora campeón de Europa.

«Obviamente, hemos sufrido una injusticia. Lo que ha sido impresionante es cómo el baloncesto mundial se ha puesto de nuestra parte. Todo el mundo neutro lo ha hecho, pero no podemos volver atrás en el tiempo. La injusticia se ha producido. A nivel institucional, no sé qué hará el club. Para mí y los jugadores ha llegado el momento de mirar para adelante, poner todas las energías en lo que vendrá a partir», denunció Scariolo.

«Hemos agotado la gasolina en el final. Hemos estado bien en la primera parte, con altibajos en la segunda, pero volviendo de madrugada el otro día sin entrenar es prácticamente imposible ganar a un equipo de nivel Euroliga. Han hecho un gran esfuerzo, considerando la atipicidad de los quintetos que hemos elegido. El resultado te lo puedes permitir, pero la idea era jugar para ganar y lo hemos demostrado», comenzó el italiano.

«Lo importante hoy es dar las gracias a todos nuestros aficionados, todos los que han apreciado nuestro esfuerzo. Los que estaban aquí, las decenas de miles que nos han felicitado y hecho notar lo que ha hecho el equipo en una grandísima Euroliga», añadió, agradeciendo el apoyo del Palacio.

El agradecimiento de Scariolo a la afición

«Muchísimas gracias, ojalá nos sigan arropando porque lo necesitamos. Estamos en cuadro, tenemos un déficit importante. Si queremos ganar esta Liga tendremos que hacer otro tremendo esfuerzo. Mejor que lo tengamos claro. Es más difícil aguantar un mes que tres días. Abrazamos el desafío con ambición», explicó Scariolo.

«Ömer no ha estado mal, aunque desconoce toda la táctica y es imposible que lo pueda coger. Tenemos un equipo muy trabajado. Esperamos que progrese con ayuda entre todos. No esperamos que sea un jugador que resuelva definitivamente nada, sino que nos pueda ayudar con 20 minutos de presencia en la pintura, protección de aro, canasta fácil de cerca… Es lo que pedimos, sin más y creo que nos lo podrá dar», comentó sobre el debut del turco Yurtseven.

«No creo que las elecciones nos puedan afectar. Tenemos que pensar en nosotros mismos. Recuperar fuerzas, sensaciones, jugadores que están fuera, esa gasolina mental que nos permite competir y que ha sido muy evidente a lo largo de todo el año. En este momento, creo que la concentración de todos los jugadores ahora mismo está volcada en esa dirección», respondió, preguntado por el proceso electoral del Real Madrid y las elecciones del domingo 7 de junio.