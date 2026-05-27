Valverde rompe su silencio y habla sobre su pelea con Tchouaméni

Fede Valverde ha roto su silencio y ha hablado sobre su pelea con Tchouaméni que le costó una multa de 500.000 euros por parte del Real Madrid. El capitán madridista ha dejado claro desde Uruguay que esto le ayudará a «crecer y madurar» para ser un «mejor capitán en los próximos años». El centrocampista liderará al equipo de Marcelo Bielsa en el Mundial que arranca este 11 de junio.

Fede Valverde ya está en Uruguay para unirse a los entrenamientos de su selección de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que arranca este 11 de junio. El jugador del Real Madrid se enfrentará a España en un grupo H en el que también están Cabo Verde y Arabia Saudí y en el que todo hace indicar que la selección española y la uruguaya se jugarán el primer puesto rumbo a los dieciseisavos de final, ronda que se estrena en el torneo.

Valverde incluso se ha puesto como meta levantar el trofeo en la final que se disputará el próximo 19 de julio. «Siempre estoy ilusionado con levantar el trofeo. Es lo que más quiere uno, lo que siempre soñó de chiquito: jugar en la selección y levantar la Copa del Mundo», dijo el capitán de una Uruguay que estará dirigida en el Mundial por un Marcelo Bielsa, al que considera «un referente».

Valverde y su pelea con Tchouaméni

Fede Valverde también fue cuestionado sobre la pelea con Tchouaméni que hizo que el Real Madrid le impusiera una sanción ejemplar de 500.000 euros y que también le tuvo un par de semanas de baja tras sufrir un traumatismo craneoencefálico en este lance que se desarrolló durante dos días consecutivos. El capitán madridista dejó claro que los malos momentos le servirán para aprender y ser un mejor capitán.

«Me siento muy bien. Tuve el respaldo y el cariño de todos los aficionados del Real Madrid y también del club. Hay veces que hay que pasar por estos mini obstáculos dentro del fútbol y de la vida para aprender a crecer y madurar», reflexionó Valverde, quien confía en que esta experiencia le ayudará a «ser un mejor capitán en los próximos años», dijo Fede Valverde sobre su pelea con Tchouaméni.

Fede Valverde volvió a jugar con el Real Madrid ante el Athletic Club en el último partido de Liga disputado en el Bernabéu y todo hace indicar que será una de las piezas importantes en el que podría ser el proyecto de José Mourinho la próxima temporada. Todo ello a pesar de que en los últimos días se ha especulado con una posible salida al PSG que, según El Chiringuito, contactó con su entorno tras la pelea con Tchouaméni para hacerle saber que tiene abiertas las puertas en el Parque de los Príncipes.