Tchouaméni no se toca… si lo quiere el nuevo entrenador

El Real Madrid castigó con la misma vehemencia a Valverde que a Tchouaméni tras lo sucedido en el vestuario de Valdebebas, donde ambos jugadores llegaron a las manos y el uruguayo acabó con puntos y en el hospital tras golpearse la cabeza con una mesa. Sin embargo, desde la entidad madridista también tienen claro que el francés estuvo mal al responder con fuerza, pero que el charrúa fue quien le provocó hasta llevar la situación al máximo extremo.

Si Valverde está en la cuerda floja y se estudian ofertas por el uruguayo, diferente es el caso de Tchouaméni, quien no ha sido castigado deportivamente por Arbeloa y no está en el mercado ni muchísimo menos. En el club, de manera oficiosa, se exculpa al jugador francés de lo ocurrido, aunque haya sido castigado por igual.

Por lo tanto, en estos momentos nadie se plantea que Tchouaméni pueda salir este verano. Sólo una petición del que será el nuevo entrenador madridista, que será José Mourinho, podría cambiar el escenario y empezar a escuchar ofertas por el galo, algo que ahora mismo está descartado.

De hecho, desde el Real Madrid tienen claro que Tchouaméni tiene madera para ser uno de los líderes del vestuario en los próximos años. Se valoran su preparación y carisma. Es cierto que lo sucedido le deja en una situación complicada en este momento, pero se espera que en el futuro pueda ser uno de los referentes del equipo.

Valverde, señalado

El Real Madrid estudia diferentes opciones con Valverde, que no está en la misma situación que Tchouaméni. La posibilidad de que el uruguayo salga este verano está encima de la mesa, pero el club blanco en ningún momento le regalará. No se lo puede permitir. Si llega una oferta, se analizará y, si se considera lo suficientemente importante, se compartirá con el jugador para tomar la mejor decisión.

Lo que sí está decidido es que Valverde dejará de ser capitán del Real Madrid. No volverá a jugar esta temporada, pero el próximo curso, si continúa en el club, no llevará el brazalete. De ser el segundo capitán pasará a perder completamente ese rango dentro de la jerarquía del vestuario. Y es que lo sucedido ha hecho mucho daño en las altas esferas del club blanco, donde se sienten profundamente decepcionados.