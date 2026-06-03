De la Fuente insiste por qué no llevó a nadie del Madrid: «Quiero jugadores españoles al nivel de un Mundial»

Luis de la Fuente ha vuelto a explicar por qué no ha llamado a ningún jugador del Real Madrid en su lista definitiva para el Mundial. El seleccionador sorprendió después de hacer algo que nunca había ocurrido en la historia de España y la polémica no tardó en estallar. Un hecho del que se le ha preguntado en varias ocasiones y que quiso volver a recalcar para enterrar el asunto y apoyar a los 26 elegidos, aunque ninguno juegue en el conjunto madridista.

Sin Carvajal ni Huijsen, los que tenían más opciones de ir con España, De la Fuente optó por otros futbolistas. Tan solo va Gonzalo en la minilista para los dos partidos amistosos ante Irak y Perú. Algo que a Luis no es algo como objeto de análisis milimétrico: «No miro el origen de ningún jugador. Para mí no son jugadores de los clubes. Gracias a Dios he superado ese localismo de los clubes. Yo también tengo mi corazoncito. Sabéis que soy del Athletic Club. Pero soy de la selección. Aquí vienen jugadores que juegan en nuestro equipo. No sé el origen ni de dónde vienen. Son válidos y muy buenos para jugar aquí», explicó.

Una lista que ha dado mucho de qué hablar con la selección de jugadores. Por primera vez, ningún jugador del Real Madrid representará a España en un Mundial: «Los mejores no solo están en Real Madrid, Barcelona o Atlético. Hay muy buenos jugadores en otros clubes. Como tenemos un profundo conocimiento del fútbol español, tiramos de los que creemos que mejor encajan para desarrollar nuestra idea», dijo De la Fuente.

«No le doy valor a esa circunstancia. Yo quiero que haya muchos jugadores españoles capaces de estar al nivel que se exige en una selección para competir en un Mundial. Ya sea en el Real Madrid, en el Barça, en el Sevilla o donde sea. Estos 26 son los mejores dentro de un aspecto muy importante. Nosotros ya sabemos que nos van a demandar los partidos más inmediatos. Entendemos los escenarios que nos pueden plantear los partidos y estos 26 cumplen para cubrir todas las necesidades, primero de Cabo Verde y así sucesivamente. No tengo que justificar nada. Son 26 jugadores españoles», explicó en una entrevista en ‘El Larguero’ de Cadena Ser.

Sobre el posible fichaje de Rodri por el Real Madrid, De la Fuente no dudó en catalogarlo como el mejor del mundo: «Lo es con permiso de Zubimendi, de Martín, que está ahí. Siempre he dicho que son el uno y el dos. Rodrigo puede jugar en cualquier equipo del mundo. Siempre he dicho de estos jugadores españoles que juegan fuera que me gustaría que jugasen en España. No entiendo que no estén aquí. Habrá aspectos económicos con los que ahora no se pueda competir, pero es que habría que ficharles antes. Ojalá, Rodri, Fabián, Zubimendi o Merino, estuviesen aquí. Es que son los mejores del mundo», concluyó el seleccionador español.