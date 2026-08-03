El Real Madrid se planta con Vinicius: o renueva ya o estudiará su salida

Vinicius tiene un partido mucho más importante que jugar en los despachos antes de comenzar a pensar en fútbol. El brasileño regresa a Valdebebas con el deseo compartido por todas las partes de cerrar de una vez un culebrón que se ha prolongado mucho más de lo esperado y que empieza a convertirse en uno de los grandes asuntos pendientes del Real Madrid. En el club hay tranquilidad, pero también la convicción de que ha llegado el momento de tomar una decisión definitiva.

La relación entre el Real Madrid y el entorno del brasileño sigue siendo buena y el contacto entre ambas partes nunca se ha roto. Sin embargo, eso no significa que las posturas se hayan acercado. Más bien al contrario. A día de hoy no existe acuerdo para la renovación de Vinicius y la distancia económica continúa siendo importante. En el Santiago Bernabéu mantienen la misma línea que han defendido desde el principio: no romperán la escala salarial por ningún futbolista, tampoco por uno de los jugadores más determinantes de la plantilla.

La entidad presidida por Florentino Pérez no ofrecerá a Vinicius un salario superior a los 20 millones de euros por temporada. Tampoco está dispuesta a acceder a la elevada prima de renovación que reclaman el jugador y su entorno. El mensaje es claro y no ha cambiado en los últimos meses. El Madrid entiende el peso deportivo del brasileño, pero considera que el equilibrio salarial del vestuario está por encima de cualquier nombre propio.

Cinco meses para poder negociar

El tiempo empieza a jugar un papel decisivo. Vinicius está a apenas cinco meses de poder negociar libremente con cualquier club si la situación no cambia. Ese escenario preocupa en Valdebebas porque el objetivo siempre ha sido resolver el futuro del delantero mucho antes de llegar a ese punto.

Por ello, el deseo del club es cerrar el asunto cuanto antes. La hoja de ruta es sencilla: o Vinicius acepta las condiciones del Real Madrid y renueva su contrato o la entidad comenzará a estudiar seriamente una salida mientras todavía pueda obtener un importante rendimiento económico por el futbolista. No es una amenaza, sino una consecuencia lógica de la situación contractual.

Mourinho, informado pero al margen

José Mourinho está al corriente de todas las conversaciones y conoce perfectamente cómo evoluciona el caso, aunque ha preferido mantenerse al margen. El técnico portugués entiende que se trata de una decisión exclusivamente estratégica del club y no pretende influir en una negociación que corresponde a la dirección deportiva y a la cúpula madridista.

Mientras tanto, el mercado sigue sin ofrecer soluciones. Pese a los constantes rumores, el Real Madrid no ha recibido ninguna oferta firme por Vinicius. El Arsenal es, a día de hoy, el club que más se ha aproximado a plantear un movimiento, pero sin llegar a presentar una propuesta formal que permita abrir una negociación real.

En Valdebebas nadie quiere que este asunto se eternice. La intención es que las próximas semanas sirvan para despejar todas las incógnitas. El Real Madrid quiere empezar la temporada con el futuro de Vinicius resuelto. Renovado… o con un camino claro hacia una salida.