Vinicius lo condiciona todo: el Real Madrid mantiene el contacto, pero las posturas siguen muy alejadas

La renovación de Vinicius Júnior continúa completamente encallada. En el Real Madrid no existe preocupación por la falta de reuniones presenciales porque la comunicación entre el club y los representantes del futbolista es constante y la relación entre ambas partes sigue siendo excelente. Hay contacto permanente, llamadas y conversaciones fluidas. El problema no es la falta de diálogo, sino la enorme distancia económica que separa a las dos partes.

En Valdebebas tienen muy clara la hoja de ruta. El Real Madrid quiere renovar a Vinicius, pero no está dispuesto a romper su escala salarial por ningún jugador. Esa línea roja sigue siendo inamovible y el club no contempla ofrecerle un salario superior a los 20 millones de euros netos por temporada. Es una cuestión de política interna que Florentino Pérez considera irrenunciable para proteger el equilibrio del vestuario.

Al otro lado de la mesa, el entorno del internacional brasileño mantiene unas exigencias que el Madrid considera inasumibles. Vinicius reclama una prima cercana a los 125 millones de euros para ampliar su contrato, una cifra que en el Santiago Bernabéu entienden que no tiene cabida teniendo en cuenta que el futbolista todavía tiene un año de contrato por delante. Esa enorme diferencia mantiene la negociación completamente bloqueada.

No existe, por tanto, ninguna necesidad de acelerar los tiempos ni de esperar a que Vinicius regrese de sus vacaciones para sentarse a negociar. Las conversaciones nunca se han interrumpido porque la comunicación es diaria y las posiciones son perfectamente conocidas por ambas partes. El problema no es cuándo hablar, sino que, a día de hoy, nadie ha movido un milímetro sus pretensiones.

La fecha límite se acerca

El calendario, sin embargo, empieza a jugar un papel importante. En apenas cinco meses, Vinicius podrá negociar libremente con cualquier club de cara al verano de 2027 si no renueva antes. Esa posibilidad no altera la estrategia del Real Madrid, que mantiene firme su postura: renovación en unas condiciones razonables o una venta antes de perder al jugador sin recibir un traspaso. La entidad blanca no piensa entrar en una subasta salarial.

Mientras tanto, el brasileño sigue condicionándolo todo. Sin una decisión sobre su futuro, resulta complicado planificar determinados movimientos deportivos y económicos. Sin embargo, tampoco existe una presión inmediata porque, hasta la fecha, Vinicius no ha recibido ninguna oferta concreta que cambie el escenario. Pese al ruido generado durante los últimos meses, ningún club ha dado el paso para satisfacer las elevadas exigencias económicas del futbolista.

Ese contexto hace que, a día de hoy, el escenario más probable sea que Vinicius continúe vistiendo de blanco esta temporada y, si nada cambia en las negociaciones, afronte el último año de su contrato. El Real Madrid mantiene abierta la puerta de la renovación, pero sin modificar sus principios. El jugador tiene la última palabra y, por el momento, las posturas siguen demasiado alejadas para pensar en un acuerdo cercano.