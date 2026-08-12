Mourinho: «Tendremos muchos partidos como este en la Liga»

José Mourinho compareció en Real Madrid TV tras el tercer partido de pretemporada de los blancos. En esta ocasión, su equipo se enfrentó al Deportivo de La Coruña en Riazor y sacó una victoria dura para ganar el trofeo Teresa Herrera con un solitario gol de Brahim Díaz. El técnico portugués resaltó la importancia del triunfo porque pronostica que tendrán «muchos partidos como este en la Liga», refiriéndose a un rival aguerrido en su estadio.

«Ha sido un partido serio contra un equipo que vuelve a la Liga y, obviamente, este trofeo tiene mucha tradición para ellos. Han metido todo, nos han obligado a jugar un partido difícil, pero tengo que hacer mis cambios, dar oportunidades a todos», comenzó Mourinho, que añadió: «No puedo dar todos los minutos a jugadores. No es una gestión de que este partido esté aquí para ganar, que también, sino para hacer pruebas. Me gusta hacer cambios de estructuras y funciones».

Mourinho aseguró que este test es relevante porque es un escenario similar a los que se van a encontrar durante la temporada: «Tendremos muchos partidos como este en la Liga, principalmente fuera de casa, en los que no eres capaz de matar el partido y, cuando lo haces, ganas. Hay cinco jugadores que no han estado aquí. La próxima semana sí».

«La dificultad de los partidos, como hemos organizado con ese objetivo, va in crescendo. Ha estado muy bien venir aquí con este ambiente. El equipo de la casa quería su copa. Competir de esta forma es muy bueno para nosotros», finalizó el luso tras cerrar su segundo triunfo en la pretemporada después del conseguido el pasado sábado en Hungría contra el Ferencvaros.