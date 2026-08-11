El ‘madridista’ Tebas dice ahora que es del Real Madrid por azar: «La elección fue aleatoria»

Madridista… pero por suerte. Así lo afirma Javier Tebas, que ha reconocido abiertamente que su supuesta pasión por el Real Madrid llegó de casualidad. «La elección fue aleatoria», relata el presidente de la Liga, que apunta a que su hermano y él se dividieron los roles durante un Clásico español poco después de llegar de América, donde vivía de niño. Así, hasta hoy.

El máximo dirigente de la patronal revela de dónde le viene su supuesto madridismo, aunque reconoce que él es ferviente seguidor del Huesca, único club con el que afirma «sufrir».

«La primera vez que vi un partido no fue en directo. Recuerdo que vimos un clásico. Entonces nos dividimos, uno del Barça y otro del Madrid, y ya nos entró cierta pasión por el fútbol y por preocuparnos por lo que pasaba. A partir de ahí nació la afición por el fútbol», comenta Javier Tebas sobre cómo surgió eso de ser madridista, justo tras volver de América y en el salón de sus abuelos, durante un Clásico de la liga española que forjó sus referencias por puro azar.

El presidente de la patronal afirma que aquella llama continúa en ambos, uno sigue siendo del Real Madrid y otro del Barcelona: «La elección de equipos fue aleatoria y a partir de ahí mostramos interés por ese equipo. Mi hermano mayor sigue siendo culé y yo sigo siendo del Madrid».

Lo ha afirmado en una pequeña entrevista para World Football Summit de cara a su nueva serie The Fan Behind, que explora la afición y pasión por el fútbol de algunos de los ejecutivos más importantes de los clubes y entidades del fútbol.

Esa pasión por el Real Madrid de Tebas continuó durante toda su adolescencia, ya en Huesca. El actual presidente de la Liga recuerda que su clase se dividía entre aficionados al Madrid y al Barcelona y «no había noche que no saliéramos a tomar copas que no terminásemos los del Barça contra los del Madrid». De hecho, de aquellas noches recuerda una anécdota curiosa: «Cuando decíamos ‘hemos ganado seis Copas de Europa’, los del Barça decían: ‘¡Los dinosaurios también existen!’. Esa frase nunca la olvidaré».

Pese a su supuesto madridismo, Javier Tebas reconoce que ahora se desvive únicamente por el Huesca, el equipo de su ciudad y donde vivió grandes momentos como presidente, como el ascenso: «Aquello fue, para mí, un momento que nunca olvidaré, el más importante que he vivido en el fútbol». La historia del Huesca ha dado muchas vueltas desde entonces, ahora en Primera RFEF, donde le sufre: «El que realmente me hace sufrir mucho es el Huesca, que es el equipo de mi ciudad, de pertenencia, del que he sido presidente durante muchos años».

Por último, durante su entrevista también reconoce su gran admiración por el ex madridista Cristiano Ronaldo, al que reconoce que es «mucho más humano de lo que aparenta» y del que destaca «un amor a sus hijos que es digno de admirar». De hecho, recuerda con cariño una anécdota con la esposa del portugués, Georgina, que apareció en el documental de ésta en Netflix: ella fue camarera en uno de los restaurantes que frecuentaba.