La emoción de Huijsen tras heredar el ‘4’ en el Real Madrid: «Siempre fue un sueño…»

El Real Madrid hizo públicos el pasado lunes los dorsales oficiales para esta temporada y confirmó que Dean Huijsen llevará el histórico ‘4’ que en su día portaron grandes leyendas del club como Fernando Hierro o Sergio Ramos. El joven central hereda el dorsal que durante las últimas temporadas y tras la marcha del central andaluz portó David Alaba, que finalizó contrato con la entidad blanca al final de la pasada temporada.

Dean Huijsen afronta su segunda temporada en el Real Madrid con ilusiones renovadas después de un primer año en el conjunto blanco en el que disputó 40 partidos en los que anotó dos goles y repartió dos asistencias. El central de 21 años tuvo una temporada de altibajos que le acabó costando entrar en la convocatoria de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, en la que España acabó siendo vencedora.

Después de resetear cuerpo y mente durante el verano, Huijsen se ha vuelto a poner en manos de un José Mourinho con el que coincidió en los meses que estuvo cedido por la Juventus a la Roma. El entrenador portugués siempre le vio con buenos ojos y esta temporada le dará la confianza que necesita para exaltar unas cualidades que siempre han estado ahí. A priori, y visto en los primeros amistosos, el joven futbolista parte con ventaja como titular en la posición de central izquierdo en la alineación titular.

El bonito mensaje de Huijsen en las redes

Dean Huijsen publicó un bonito mensaje en las redes sociales después de que el Real Madrid confirmara que llevará el número 4 la próxima temporada. A sus 21 años, el joven central hereda el número que en los últimos años portó David Alaba y que en su día llevaron grandes leyendas como Sergio Ramos o Fernando Hierro.

«Siempre fue mi sueño poder jugar en el Real Madrid y con el número 4. De pequeño, mi gran ídolo siempre fue Sergio Ramos, quien llevaba este dorsal y fue una auténtica leyenda para el Real Madrid y para el fútbol mundial. Todavía me acuerdo de cuando jugaba con sus botas, las SR4, porque quería ser como él. Antes que él, otra leyenda como Fernando Hierro también llevó este número. Me hace especial ilusión porque él también era malagueño, como yo», comenzó diciendo en el mensaje publicado en las redes sociales.

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«Después lo vistió otra gran leyenda del fútbol, David Alaba, con quien tuve el placer de compartir vestuario. Ha sido, sin duda, uno de los mejores compañeros y personas que he conocido en este deporte. Siempre trabajaba duro y estaba dispuesto a ayudar a todos con su experiencia y liderazgo», dijo sobre su relación con el futbolista austríaco, que está sin equipo después de acabar contrato el pasado mes de junio con el Real Madrid.

Huijsen también quiso «agradecer al club, al presidente, al míster, a los jugadores y a todos los aficionados de este gran club». «Sé que este dorsal tiene un pasado lleno de leyendas y espero poder escribir mi propia historia para que algún día la gente me considere digno de haber llevado esta camiseta y este número. Lo que sí sé es que daré todo de mí cada día, ya sea en un entrenamiento o en un partido», cerró el nuevo número 4 del Real Madrid.