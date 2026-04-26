Huijsen, acelerón Mundial

Dean Huijsen afronta el último mes de competición con el Real Madrid como un reto para llegar en condiciones óptimas al Mundial. El central español ha sido una de las pocas notas positivas para los de Arbeloa en las últimas semanas, dejando buenas actuaciones en la eliminatoria ante el Manchester City o en recientes partidos de Liga. La ausencia confirmada de Militao en lo que resta de temporada le otorga a Huijsen la condición de titular indiscutible y la opción de garantizar su presencia en la lista de Luis de la Fuente para el Mundial de este verano.

El regreso de Militao y la jerarquía de Rüdiger en el centro de la defensa desplazaron al central en la eliminatoria ante el Bayern de Múnich. El futbolista de 21 años fue titular junto al germano en el encuentro de ida, aunque fue sustituido en el minuto 62 del choque. Para la vuelta en el Allianz, Arbeloa optó por la pareja formada por Rüdiger y Militao y Huijsen vio el encuentro desde el banquillo. El ex del Bournemouth ha vuelto a la titularidad en los dos últimos partidos de Liga y apunta a serlo en las cinco jornadas que restan de competición.

Dean Huijsen es un fijo en los planes de Luis de la Fuente desde que aterrizó en la selección española por su buen rendimiento en la Premier League. El defensor se hizo con la titularidad en la Final Four de la última UEFA Nations League, en la que España rozó el título tras perder con Portugal en la tanda de penaltis de la final. Después de su fichaje por el Real Madrid, con el que brilló en sus primeros pasos durante el Mundial de Clubes mantuvo su puesto en las listas de España. Las lesiones le apearon de las mismas en la recta inicial de la temporada cuando el seleccionador apostó por Huijsen y Le Normand como su pareja de centrales.

Huijsen supera el bache

Si la exigencia de un equipo como el Real Madrid es máxima, es aún mayor en una posición tan particular como la de defensa central. Huijsen fue perdiendo la confianza en su fútbol de manera progresiva y, con ello, fue mermando el nivel de un conjunto blanco que echó de menos su aportación en salida de balón. Una pérdida de confianza en su fútbol que le relegó al banquillo y comenzó a generar dudas sobre los 60 millones de euros que desembolsó el Real Madrid en verano por su llegada.

Después de sus últimos partidos, se puede señalar que Dean Huijsen ha superado el bache. El central español se ha repuesto a su caída exhibiendo el fútbol que hizo que el conjunto blanco pusiera sus ojos en él. Notorio ha sido la vuelta a sus mejores momentos con balón, su principal cualidad. Sin embargo, también ha mejorado en lo que era su punto débil: los duelos. Huijsen ha exhibido una mejor versión en tareas eminentemente defensivas. Ahora, dispone de un mes y cinco encuentros de Liga para continuar su línea ascendente y opositar a titular en el Mundial con España.