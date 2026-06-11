El Como viene a por Gonzalo

El futuro de Gonzalo García sigue siendo una de las carpetas más importantes que tiene abiertas el Real Madrid este verano. El delantero blanco, que ha despertado el interés de numerosos clubes tras su espectacular irrupción, continúa valorando cuál será el siguiente paso de su carrera. Y, a día de hoy, hay un equipo que ha tomado ventaja sobre el resto: el Como de Cesc Fàbregas.

El conjunto italiano es el club que más interés ha mostrado hasta la fecha por hacerse con los servicios del atacante madrileño. No se trata de una llamada puntual ni de una simple consulta de mercado. En Como tienen muy claro que Gonzalo es uno de los futbolistas que encaja perfectamente en el proyecto que lidera Cesc desde el banquillo y llevan semanas trabajando para convencerle.

La propuesta está encima de la mesa y el jugador la está estudiando seriamente. Gonzalo entiende que necesita dar un paso importante en su carrera y considera que el proyecto deportivo del conjunto italiano reúne muchas de las condiciones que busca para seguir creciendo lejos del Santiago Bernabéu.

Además, el hecho de que el equipo vaya a disputar la próxima edición de la Champions es un factor que pesa mucho en la decisión. Poder competir en la máxima competición continental mientras continúa acumulando minutos y experiencia es una oportunidad que pocos clubes pueden ofrecer actualmente a un futbolista de su perfil.

El factor Cesc y la presencia de Jacobo Ramón

Otro de los elementos que juegan a favor del Como es la figura de Cesc Fàbregas. El técnico español se ha convertido en uno de los entrenadores de moda del fútbol europeo y su apuesta por los jóvenes talentos está siendo una de las señas de identidad del proyecto italiano.

En el entorno de Gonzalo valoran muy positivamente la posibilidad de trabajar bajo las órdenes de un técnico que ha demostrado una enorme confianza en los futbolistas jóvenes y que está construyendo un equipo con una identidad muy definida.

A ello se suma la presencia de varios jugadores con los que Gonzalo mantiene una excelente relación. Entre ellos destaca Jacobo Ramón, compañero durante años en la cantera madridista y uno de sus mejores amigos dentro del fútbol, que seguirá una temporada más en Italia.

Mientras tanto, el Real Madrid sigue analizando todas las alternativas. La idea del club continúa siendo encontrar el mejor destino posible para el delantero, manteniendo el control sobre su futuro mediante una fórmula que permita conservar cierto poder de decisión en los próximos años. Y en estos momentos, nadie está apretando más fuerte que el Como. Cesc quiere a Gonzalo y el proyecto italiano convence cada vez más al delantero madridista.