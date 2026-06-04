Gonzalo debuta con España ante Irak

Gonzalo García debutó como internacional absoluto con España en el amistoso previo al Mundial que enfrentó en La Coruña a la selección española e Irak. Luis de la Fuente dio entrada al todavía delantero del Real Madrid tras el descanso, sustituyendo a Borja Iglesias.

Se trata de un paso más en la carrera del atacante madrileño, que ha sido convocado por el seleccionador para formar parte del grupo de apoyo del combinado nacional antes del Mundial. Además, conviene recordar que Gonzalo también estuvo incluido en la prelista de España, aunque finalmente no entró en la convocatoria definitiva de 26 futbolistas que disputarán la cita mundialista.

Gonzalo ha sido uno de los líderes de la selección española sub-21 y ahora da un salto más alcanzando la Absoluta. El delantero es muy del gusto de Luis de la Fuente por su calidad, su capacidad goleadora y, también hay que decirlo, por su personalidad dentro y fuera del campo. De hecho, la falta de minutos que tanto Xabi Alonso como Álvaro Arbeloa le han concedido esta temporada en el Real Madrid le privó de estar entre los elegidos para el Mundial.

Gonzalo busca una salida

El futuro de Gonzalo García está prácticamente decidido. Salvo un giro inesperado de los acontecimientos, el delantero no formará parte de la primera plantilla del Real Madrid la próxima temporada. En Valdebebas consideran que ha llegado el momento de que el atacante emprenda una nueva etapa lejos del Santiago Bernabéu y los movimientos para encontrarle destino ya han comenzado.

Lo que no le faltan al delantero son pretendientes. El gran rendimiento que ha ofrecido cada vez que ha tenido oportunidades con el primer equipo ha despertado el interés de numerosos clubes tanto dentro como fuera de España.

En la Liga son varios los equipos que siguen muy de cerca su situación. Getafe, Villarreal, Valencia o Real Sociedad, entre otros, llevan tiempo monitorizando al atacante y consideran que puede convertirse en una de las oportunidades más atractivas del mercado nacional.

Sin embargo, la competencia más fuerte llega desde el extranjero. La Premier League ha preguntado por él en varias ocasiones y tanto en Italia como en Alemania existen clubes dispuestos a realizar una apuesta importante. Entre ellos destaca el Borussia Dortmund, especialista en potenciar jóvenes talentos y uno de los equipos que más interés ha mostrado durante las últimas semanas. La sensación en el mercado es clara: Gonzalo tiene cartel y no le faltarán opciones para elegir destino cuando llegue el momento de tomar una decisión.

El Real Madrid pone precio

En cualquier caso, el Real Madrid no tiene intención de regalar a uno de los futbolistas con mayor proyección de La Fábrica. La valoración interna del club es muy elevada y en Valdebebas consideran que el rendimiento del delantero justifica una operación de gran calibre. Por ello, la entidad madridista ha fijado una cifra de referencia de 60 millones de euros para aquellos clubes que quieran hacerse con el 100% de sus derechos.

El aval de Gonzalo es difícilmente discutible. El delantero llega después de conquistar la Bota de Oro en el último Mundial de Clubes y de demostrar cada vez que ha tenido minutos con el primer equipo que tiene gol, personalidad y capacidad para rendir en los escenarios más exigentes.

Cuando ha actuado en su posición natural, dentro del área, ha respondido con goles. Por eso, en el Real Madrid entienden que cualquier club que quiera incorporar definitivamente al jugador deberá realizar una apuesta económica muy importante.