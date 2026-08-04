Gonzalo es el cuarto canterano más rentable de la historia del Real Madrid

Gonzalo García se ha convertido en el cuarto canterano más caro en la historia del Real Madrid. El delantero es la gran apuesta de Álvaro Arbeloa en su nuevo banquillo, un Fulham que no ha dudado en desembolsar 40 millones de euros por el 70% de los derechos del delantero español, pese a que su valor actual se sitúe en 30 millones tras un gran año en el primer equipo blanco, aprovechando cada segundo sobre el césped.

El año pasado Gonzalo acabó el curso con 39 partidos disputados entre Liga, Champions League, Supercopa de España y Copa del Rey. En total, ocho goles y tres asistencias en 1.471 minutos de juego, números más que loables. Sobre todo teniendo en cuenta que sus goles llegaron especialmente cuando partió desde el inicio y no tanto como revulsivo. Si empieza desde el minuto 1, su rendimiento fue aún mayor.

El traspaso de Gonzalo, por el 70% de su ficha, supone la cuarta operación más importante del Real Madrid con jugadores de La Fábrica. El movimiento del delantero al Fulham sólamente ha sido superado por tres futbolistas, otro de ellos durante las últimas semanas.

Hasta la fecha, el producto de La Fábrica que mayor rendimiento ha dejado en las arcas del Real Madrid fue la venta de Álvaro Morata al Chelsea. En 2017, tras la venta y recuperación del delantero con la Juventus, el madrileño acabó convirtiéndose en uno de los pelotazos blancos. La historia no cuajó en Stamford Bridge, iniciando una etapa de múltiples cambios en la carrera de Morata entre cesiones y cambios de club: Atlético de Madrid, Juventus de nuevo, Milan, Galatasaray y actualmente Como.

Este último, el Como, es también protagonista de la operación del segundo protagonista de esta lista. El argentino Nico Paz es el segundo futbolista de este listado. El Como ha pagado por él 60 millones de euros este verano por el 50% restante de la ficha del futbolista, a los que hay que sumar los seis pagados hace dos años. En total, Nico Paz ha reportado al Madrid 66 millones de euros, la segunda mejor operación de La Fábrica en la historia del club. El club se guarda una recompra por 80 millones de euros, unos 14 millones contando lo ya pagado por los italianos.

Actualmente, en la lista, el tercer clasificado como mejor venta de la historia de la cantera madridista, es el marroquí Achraf Hakimi. El club blanco recibió en el verano de 2020 43 millones de euros del Inter de Milán por cerrar la operación del lateral, que deslumbró previamente en el Borussia Dortmund en forma de cesión. La operación, con diversas variables, podría haber sido mucho mayor de no ser por la aparición del Paris Saint-Germain, que al año siguiente cerró su compra por 68 millones.

Gonzalo aparecería en la cuarta posición en este listado. Cabe destacar que el delantero es el cuarto, teniendo en cuenta que el Real Madrid solamente se ha desprendido del 70% de su ficha y aún guarda el 30% restante. En términos absolutos, de haber vendido el 100% de su ficha en similares condiciones, el fichaje de Gonzalo se habría cerrado por algo más de 57 millones de euros, entrando de lleno en el top 3 y cerca de la segunda plaza de Nico Paz.