Toda la verdad sobre el culebrón Vinicius

La renovación de Vinicius se ha convertido en un tema catedralicio en el Real Madrid. El brasileño regresó este lunes a Valdebebas para ponerse a las órdenes de José Mourinho, pero la prioridad absoluta es saber cuál será el futuro del brasileño. Un acuerdo estancado que ha cobrado temperatura con la posibilidad de que el delantero pueda coger las maletas y salir del Santiago Bernabéu. Sin embargo, la tensión se ha ido enfriando con la confianza de no caer en el nerviosismo de los tiempos.

Es cierto que el deseo del club es que tome la decisión lo antes posible, pero aún hay discrepancias entre ambas partes que tiene que solucionar. Lo primero es que aún no se habla de ruptura. Las conversaciones entre José Ángel Sánchez y la agencia del brasileño existen, y en ese terreno Vinicius ha decidido no intervenir. Pero donde sí está siendo inflexible es en las condiciones económicas para estampar su firma en el nuevo contrato.

El delantero quiere una subida considerable, a la altura de Mbappé. Pero el Real Madrid tiene claro que no quiere superar la barrera de 20 millones de euros por temporada y no añadir ninguna prima de renovación. En cambio, los representantes de Vinicius piden 25 millones.

Una barrera que es lo que está bloqueando el acuerdo, pero el mensaje que lanzan en Valdebebas es que no se van a mover de su posición, ya que no olvidan que ya alcanzaron un acuerdo hace un año que rompió el jugador. Aunque el Arsenal está atento y Vinicius está haciendo un tira y afloja, en el Real Madrid sienten que no hay la emergencia para que se resuelva en los próximos días.

Vinicius, obligado a decidir ya

Eso sí, tampoco el club quiere demorarse más de la cuenta a cinco meses de ser agente libre y poder negociar con cualquiera. Bajo ningún concepto quieren tensar la renovación hasta el final y, si Vinicius no da respuesta, el Real Madrid escuchará ofertas para su venta este verano. La pelota está en el tejado del futbolista, que aprovechará estos días para intensificar las conversaciones.

Este miércoles podría reaparecer en el segundo partido de pretemporada contra el Deportivo y estar bajo la atenta mirada de José Mourinho, uno de los defensores que desean que se quede en el equipo y así se lo ha hecho saber en varias conversaciones de teléfono mientras Vinicius estaba de vacaciones. Los próximos días serán clave y el jugador está obligado a decidir ya y qué solución pone a una decisión que ha ido demorando hasta convertirse en un tema caliente en Chamartín.