La fijación obsesiva de Tebas con el Real Madrid: ataques continuos mientras calla con el resto de clubes

Javier Tebas tiene una fijación descarada por el Real Madrid. Sus últimas manifestaciones en redes sociales, tras el comunicado del club blanco por la marcha atrás de la FIFA en su venta parcial del Mundial de fútbol. El máximo dirigente de la Liga volvió a cargar, como suele ser habitual, con un análisis ácido sobre las palabras del Real Madrid, una práctica a la que no falta cuando se trata de la entidad presidida por Florentino Pérez pero que obvia en el caso de otras entidades.

El Real Madrid no ha sido el único club que se ha manifestado al respecto tras el anuncio y marcha atrás por parte de la FIFA y la idea de Gianni Infantino de vender e hipotecar las futuras Copas del Mundo que se celebren. Otras entidades también han celebrado este paso en falso por parte del máximo organismo futbolístico tras el rechazo de gran parte del resto de colectivos y entidades.

Al igual que otros temas de actualidad, que afectan directa o indirectamente al Real Madrid, el club blanco siempre ha mostrado su postura, mirando por los intereses no solamente del club, sino por el ecosistema del fútbol en general. Es una práctica bastante habitual, sobre todo entre los grandes clubes. Lo paradójico es que las respuestas y análisis de Javier Tebas siempre se dan ante el mismo club, el blanco, con el resto de clubes, calla.

En esta ocasión, Javier Tebas aprovechó las alusiones del comunicado al Real Madrid del acuerdo de la Liga con CVC para responder y señalar al club blanco, destacando que le «resulta bastante contradictorio que quien critica que otros clubes comprometan ingresos futuros haya pignorado ingresos del Bernabéu, haya dado entrada a un fondo durante veinte años en la explotación de determinados negocios del estadio y lleve cerca de un año proponiendo fórmulas para permitir la entrada de inversores en la propiedad del Real Madrid».

De hecho, Tebas recalca al final de su propio comunicado, en relación al Real Madrid, que «el ‘ser no tan superior’ tiene ya poca credibilidad para dar lecciones sobre el futuro del fútbol».

Una fijación permanente

La caza de Javier Tebas contra el Real Madrid no tiene límites. El presidente de la Liga no hace valoraciones sobre otros clubes, pero sí menciona en reiteradas ocasiones al club blanco en sus redes sociales. Sin ir más lejos, el pasado junio también dejó un recado tras una sentencia de la Audiencia Provincial, atizando al club blanco por un comunicado de 2021…

Un mes antes, en mayo, otro mensaje mencionando al Real Madrid tras el cierre de Relevo y la relación de la Liga con el medio. Si nos remontamos a 2025, la retahíla de mensajes en sus perfiles de redes sociales es notoria. Javier Tebas tiene una fijación especial por el Real Madrid. Cada equis tiempo, se hace notar.