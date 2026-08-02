Un ex compañero de Diomandé señala que está al nivel de Lamine Yamal: «Puede incluso superarlo»

Yan Diomandé está a un paso de fichar por el Real Madrid. El extremo ha sorprendido en el Mundial y se presenta como uno de los jovenes más prometedores en su posición. El jugador tiene pasado en el Leganés y coincidió con Sergio González, quien reconoce que era imposible no fijarse en su talento: «No nos podíamos creer lo bueno que era. Desde que tocó el primer balón ya se veía que era diferente».

Las comparaciones forman parte del fútbol de élite, sobre todo cuando hay rivalidades fuertes entre dos equipos. El marfileño juega en la misma posición que Lamine Yamal, su ex compañero considera que están a la par: «Puede parecer una locura, pero viendo su proyección lo veo a ese nivel. Lamine ha tenido más continuidad y lleva tiempo demostrándolo, pero si Yan tiene esa oportunidad creo que puede llegar a su altura e incluso superarlo».

Sergio González pudo seguir muy de cerca la evolución del extremo. En unas declaraciones para el Diario As, deja claro que la camiseta del Real Madrid no le quedará grande a nivel de talento, aunque tendrá que tener cuidado: «Es un superdotado y su potencial es brutal. Un fenómeno. Su nivel es ese y lo va a demostrar. Ha ido dando saltos de gigante y ahora le espera otro. Mi única gran incógnita es cómo responderá mentalmente a la presión».

El conjunto blanco lleva varias temporadas sin tener una referencia clara en ambas bandas, aunque por izquierda Vinicius parece el titular indiscutible. En ese sentido, el ex capitán del Leganés recalca que podría rendir en diferentes posiciones: «En Alemania le he visto algún partido por la derecha y también en el Mundial, y es bueno en ambos perfiles. Es completísimo y está destinado a comerse el mundo».

Mourinho espera el fichaje

El entrenador portugués todavía está esperando a reunir a la plantilla al 100%. Algunos jugadores siguen de vacaciones, y otros todavía se están recuperando de sus respectivas lesiones. Respecto a los fichajes, Diomandé y Rodri están muy cerca. En el caso del extremo, no ha viajado con el RB Leipzig por enfermedad.