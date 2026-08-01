Así es Alexis Ciria, la perla de La Fábrica que ha marcado el segundo gol del Real Madrid ante la Fiorentina

Alexis Ciria es uno de esos canteranos que se está ganando a José Mourinho en esta pretemporada. El jovencísimo jugador extremeño fue titular ante la Fiorentina en el primer amistoso de la pretemporada y aprovechó su oportunidad a las mil maravillas, anotando el 2-0 con una gran definición con su pierna derecha. Tiene 18 años, ya fue titular en el partido de entrenamiento ante el Leganés y es uno de los grandes talentos de La Fábrica.

El Real Madrid firmó a Alexis Ciria el pasado mes de enero procedente del Sevilla. Era la gran perla de la cantera de Nervión y el club blanco lo incorporó para La Fábrica con 18 años recién cumplidos. Extremo izquierdo, nacido en Badajoz, y con muchísimo desborde y velocidad desde la banda. También tiene mucho gol.

Llegó al Real Madrid en ese mes de enero y en apenas seis meses ya ha marcado goles con el Juvenil A, el Real Madrid C, el Castilla y ahora con el primer equipo en el debut de la pretemporada. José Mourinho lo puso titular en banda izquierda ante la Fiorentina y Ciria le devolvió el cariño con un gran gol para firmar el 2-0 a favor de los blancos.

ALEXIS CIRIA GOAL CAMAVINGA ASSIST pic.twitter.com/fYyyIzQzYW — Robert🇵🇹 (@RobertRMCF) August 1, 2026

Alexis Ciria, cuando llegó en enero, lo hizo para reforzar al Juvenil A, pero rápidamente dio el salto al Castilla y se convirtió en un jugador indiscutible para los de Julián López de Lerma en Primera Federación buscando el ansiado ascenso a Segunda. También ayudó al C en Segunda Federación y se proclamó campeón de Europa con el Juvenil ganando aquella histórica Youth League. Fue providencial también con su maravillosa actuación en la victoria del Madrid ante el Barcelona en la final de la Copa del Rey juvenil.

Un chico de la generación 2008 que también es internacional con España en categorías inferiores y que apunta maneras. Hace un año estaba en Sevilla y ahora ya ha marcado con todos los equipos posibles de la cantera del Real Madrid desde su llegada y también lo hace con el primer equipo. Está dejando detalles con los mayores que seguro ya sorprenden a Mourinho.