Alexis Ciria, la nueva perla de La Fábrica, mete al Real Madrid en los cuartos de la Copa del Rey Juvenil

El Juvenil A del Real Madrid ha logrado este miércoles el pase hacia cuartos de final de la Copa del Rey después de derrotar al Mallorca en Valdebebas con un gol de Alexis Ciria, la nueva perla de La Fábrica, en el minuto 103 de la prórroga. El equipo blanco, dirigido por Álvaro López, desde la subida de Álvaro Arbeloa al primer equipo, ha logrado un gran resultado para la cantera madridista.

Alexis Ciria, nacido en 2008, firmó por el Real Madrid hace solamente unos días procedente de la cantera del Sevilla. El jugador extremeño estaba considerado como una de las grandes perlas de la entidad sevillista y ahora lo es ya en La Fábrica. Su debut era en unos octavos de final de la Copa del Rey Juvenil y ha sido a lo grande. Con un golazo espectacular que le da el pase a los blancos hacia los cuartos de final.

Un Juvenil A del Real Madrid que sigue brillando (es líder de su Liga por delante del Atlético de Madrid) después del cambio de banquillos tras el ascenso de Arbeloa al primer equipo. Julián López de Lerma subió al Castilla y Álvaro López se hizo cargo de este Juvenil. Un entrenador joven que ya está dejando su sello en este conjunto que jugará los cuartos de final de la Copa del Rey de la categoría.

Un Juvenil A lleno de jóvenes talentos que apuntan muy alto como son los Gabri Valero o Enzo, el hijo de Marcelo. Pero en este partido el que brilló fue el debutante Alexis Ciria, que ingresó al terreno de juego en el minuto 59. Fue en el 103 cuando se marcó una brillante jugada individual en el área rival para marcar el 1-0 y el único tanto del partido que le dio el pase al Madrid hacia cuartos de final de esta Copa del Rey Juvenil.