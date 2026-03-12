L’Équipe le da a Valverde un 10 casi inédito tras su exhibición histórica ante el City

El Real Madrid vivió una de esas noches europeas que quedan grabadas en la memoria del Santiago Bernabéu. El gran protagonista fue Federico Valverde, que firmó una actuación descomunal ante el Manchester City en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. El uruguayo completó un partido memorable con un hat-trick en la primera mitad que impulsó a los blancos a una contundente victoria por 3-0 y dejó encarrilada la eliminatoria.

Tras el encuentro, el propio Valverde valoró muy positivamente su actuación: «Es el mejor partido de mi carrera, he disfrutado un montón». Una noche especial que resume su crecimiento como uno de los jugadores más importantes del conjunto blanco.

Su entrenador, Álvaro Arbeloa, se deshizo en elogios al analizar la actuación de su jugador. El técnico destacó la entrega y el carácter del uruguayo, y llegó incluso a compararlo con una de las grandes leyendas del club, el histórico Juanito. «Fede es el Juanito del siglo XXI», afirmó Arbeloa tras el partido, resaltando que Valverde representa perfectamente los valores y el espíritu competitivo del Real Madrid.

L’Équipe ha valorado el partido del futbolista del Real Madrid con un 10, algo que a lo largo de los años muy pocos futbolistas han logrado alcanzar, esa nota perfecta. Kylian Mbappé, Neymar y Robert Lewandowski son algunos de los más destacados en alcanzar la calificación, pero únicamente Lionel Messi y Erling Haaland han conseguido recibirla en más de una ocasión. La dificultad de esta puntuación se entiende aún más al recordar que ni siquiera Cristiano Ronaldo, uno de los jugadores más importantes de la era moderna, ha logrado nunca un 10 en las calificaciones del diario francés.

Con esta actuación memorable y ese reconocimiento histórico, Federico Valverde firmó una de las noches más brillantes de su carrera y dejó claro que atraviesa un momento extraordinario en el Real Madrid. Su gran partido en Champions no sólo le ha valido a su equipo para obtener una buena ventaja de cara a la vuelta, sino también para lograr la máxima calificación de uno de los diarios deportivos más prestigiosos, algo que está a la altura de unos pocos elegidos.