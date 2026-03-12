Récord histórico de Courtois: el portero del Real Madrid ya es el que más asistencias ha dado en Champions

Thibaut Courtois batió un nuevo récord frente al Manchester City al convertirse en el portero con más asistencias de la historia de la Champions. El belga superó a los anteriores poseedores, José Francisco Molina y Oliver Kahn, y se queda con 3 asistencias.

En el minuto 20, un pase suyo en largo encontró a Fede Valverde, quién controló el balón y superó a Donnarumma, abriendo el marcador y acabando el partido con un hat-trick. Con esa asistencia, Courtois suma ya tres en la competición (la de Valverde, la de Mbappé a principio de temporada contra el Kairat y otra en su época en el Chelsea contra el Qarabag en 2017).

El portero blanco, después del encuentro, afirmó lo siguiente: «¡No sé si muchos jugadores han conseguido siquiera dos asistencias esta temporada!». Y añadió que tiene una gran pierna izquierda y gran pase en largo de calidad.

Dos asistencias de una misma temporada

Courtois también es el único portero desde Molina en hacer múltiples asistencias en una misma temporada de Champions. Ningún portero en el Real Madrid en 125 años había conseguido firmar dos asistencias en la misma temporada.

Más allá de sus paradas, Courtois ha demostrado su capacidad de iniciar jugadas ofensivas con precisión, generando situaciones de ataque rápidas, lo que le convierte en uno de los mejores porteros del mundo y deja al Real Madrid más cerca de los cuartos de final de la Champions.

El milagro de siempre

Además de su faceta como asistente, algo que se trabajó y mucho en Valdebebas antes de jugar contra el Manchester City, Courtois dejó el milagro de cada encuentro. En el tramo final del partido, Thiago Pitarch no era lo suficientemente contundente y Nico O’Reilly metió el pie para tratar de sorprender al belga, pero se topó con una intervenció que sñolo está a su alcance.