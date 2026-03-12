Así destrozó Arbeloa a Guardiola: un plan, Valverde y los pases en largo

Pep Guardiola ha dirigido 45 eliminatorias de Champions como entrenador: 14 con el Barcelona, nueve con el Bayern y, hasta el momento y contando la ida contra el Real Madrid, 22 como técnico del Manchester City. Arbeloa está afrontando su segunda, tras superar al Benfica en el playoff de la máxima competición continental. Por lo tanto, en este caso, se puede decir que la experiencia no es un grado, ya que el madridista ha destrozado al catalán la primera vez en la que ambos se han visto las caras como entrenadores.

El Real Madrid pasó por encima del Manchester City en la ida de los octavos de final de la Champions con un 3-0 que se quedó corto, ya que si Vinicius no llega a fallar el penalti del que gozó en la segunda mitad, la eliminatoria podría estar vista para sentencia. Y mucha culpa de esta victoria de los madridistas la tiene un Arbeloa que destrozó con la pizarra a Guardiola, el hombre que sueña con fútbol.

Arbeloa ha tenido muchas dudas a la hora de preparar esta eliminatoria. Sabía lo que se jugaba. Y, finalmente, optó por la fórmula de éxito. Apostó por cuatro centrocampistas y Brahim, que es un híbrido, para ganarle el centro del campo a los de Guardiola. El entrenador del Real Madrid trabajó durante los últimos días en Valdebebas en esta idea y surtió el efecto esperado.

Guardiola apostó por cuatro atacantes de inicio y, en el descanso, se dio cuenta de que estaba perdiendo esta batalla. Y es que el catalán decidió retirar del terreno de juego a Savinho y poner a Reijnders para tratar de equilibrar la balanza en la medular, aunque no fue suficiente porque la batalla estaba ganada por Arbeloa.

Los pases en largo

Valverde reconocía tras el encuentro que durante toda la semana habían trabajado el pase en largo porque podían «tener ventaja». La realidad es que Arbeloa tenía la razón. El propio jugador uruguayo lo reconocía tras el encuentro: «Habíamos entrenado bastante, sobre todo cuando sacamos de puerta. Lo aprovechamos bien».

Valverde y su rol

Valverde fue el hombre que destrozó al Manchester City, convirtiéndose en un futbolista imparable para la defensa de los ingleses. Los ingleses se vieron superado por un jugador uruguayo que estuvo en todos los sitios y que les hizo daño desde ambos costados y también por el centro.

«Queríamos que fuese más agresivo amenazando la espalda del City. Ha hecho un esfuerzo enorme en tareas defensivas, tres goles y un partido para enmarcar. Depende de lo que queramos, puede hacerlo muy bien por dentro y por fuera», comentó Arbeloa sobre Valverde.

Valverde hizo el primer gol entrando por la derecha tras aprovechar una asistencia de Courtois. El segundo por la izquierda, con un pase perfecto de Vinicius. Y el tercero entrando por el centro, guisándoselo y comiéndoselo él mismo.

La segunda línea

Por último, Arbeloa consiguió que sus jugadores fueran tremendamente agresivos para hacerse fuertes en la segunda línea, donde pasaron por encima del Manchester City. Thiago Pitach fue fundamental en esta faceta, ya que el canterano comprendió a la perfección lo que demandaba Arbeloa.

Arbeloa, que no quiere celebrar absolutamente nada ya que quedan 90 minutos, se mostró tremendamente orgulloso por cómo sus jugadores habían creído en su idea para ejecutarla a la perfección.