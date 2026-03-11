Champions: Real Madrid-Manchester City

Los mejores memes de la goleada del Real Madrid al Manchester City

Las mejores reacciones en redes sociales al partido de la ida de octavos de la Champions League

Los usuarios han elogiado a Valverde y se han 'cebado' con Guardiola

Fede Valverde obra otro milagro

Los mejores memes del Real Madrid-Manchester City. (X)
Los mejores memes del Real Madrid-Manchester City. (X)

El Santiago Bernabéu volvió a vivir una noche mágica del Real Madrid con la goleada de los blancos ante el Manchester City. Los de Arbeloa llegaban como ‘tapados’ a la eliminatoria, pero acabaron firmando un sorprendente 3-0 ante el conjunto que dirige Pep Guardiola. Las redes han estallado con el resultado del partido, especialmente con la actuación de un Fede Valverde que ha firmado un hat-trick de ensueño en la primera mitad. La mayoría de memes del triunfo del Real Madrid frente al Manchester City se han centrado en el uruguayo, pero tampoco se han olvidado del técnico catalán.

El primer gol del encuentro nació primero de las botas de Courtois. El guardameta colocó un pase desde su portería a Valverde, que con un control orientado y un sutil autopase sobre Donnarumma no falló en el remate. Algunos usuarios han comparado las cifras de asistencias del guardameta, que con dos en la competición supera a la de atacantes del FC Barcelona como Raphinha o Lewandowski.

Pero los focos han ido a parar, precisamente, al propio Fede Valverde. El futbolista uruguayo ha firmado, sin duda, el mejor partido de su carrera con un triplete de goles de bella factura. Algunos le comparan con Ronaldo Nazario, e incluso han probado como le quedaría al ‘8’ del Real Madrid el peinado más icónico del delantero brasileño. También le ‘acusan’ de dar una colleja a Pep Guardiola, uno de los principales señalados en la sonrojante derrota del Manchester City.

El técnico catalán ha sufrido varios varapalos recientes por parte del Real Madrid. Pese a imponerse en el partido de la fase de grupos en el Santiago Bernabéu, su Manchester City, al igual que en el playoff de la pasada temporada, ha vuelto a caer goleado en el feudo madridista. En esta ocasión, además, llegando como claro favorito a la eliminatoria.

Otro de los nombres más destacados ha sido el de Ferland Mendy. El francés se convirtió en un auténtico cerrojo en la primera mitad, desarbolando el ataque del Manchester City por su sector y recordando a sus mejores momentos como el lateral izquierdo titular de un Real Madrid campeón. Fran García le sustituyó al descanso, fruto de unas molestias físicas, pero Mendy ofreció una buena muestra de lo que es capaz. Los memes de los aficionados del Real Madrid ya hablan de resurrección.

