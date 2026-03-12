Trent se arrodilla: «Valverde es el futbolista más infravalorado del planeta y lo ha sido durante años»

Increíble elogio el de Trent Alexander-Arnold a su compañero Fede Valverde tras el hat trick del uruguayo en la noche mágica del Santiago Bernabéu este miércoles. El lateral derecho inglés calificó al centrocampista como «el jugador más infravalorado del planeta» después de que éste pusiese al Real Madrid con clara ventaja en la eliminatoria de octavos de final de la Champions League contra el Manchester City (3-0).

Lo dije hace unas semanas y hoy se ha vuelto a confirmar. Es el jugador de fútbol más infravalorado en el planeta y lo lleva siendo muchos años», afirmó Trent acerca de Valverde tras el partido en Chamartín. «Lo veía cuando no estaba aquí y ahora que comparto vestuario con él veo lo listo que es, lo mucho que se sacrifica por todos y que es un hombre de equipo puro», añadió.

«Su ejemplo nos empuja al límite a todos y es increíble contar con él cerca. Puede que la gente no esté de acuerdo conmigo, me da igual, pero él está en lo más alto de mi lista de centrocampistas del mundo y lleva mucho tiempo ahí», dijo el ex del Liverpool sobre un futbolista que este miércoles y en otras ocasiones cubre sus espaldas cuando sube por la banda derecha.

Trent se vuelca con Valverde

Aunque en esta ocasión Valverde se dedicó a mirar a portería una y otra vez. El uruguayo hizo tres goles en 42 minutos, todos en la primera parte y de bellísima factura. El 1-0 vino de un pase en largo brillante de Thibaut Courtois que culminó con una carrera y regateando a Donnarumma para terminar rematando a la red sin ángulo. En el segundo disparo cruzado con su pierna mala, la izquierda, y para cerrar el hat trick le hizo un sombrero a Marc Guehi y chutó con todo para mandarla hacia dentro.